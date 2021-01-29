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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мексиканец создал удивительные трехмерные рисунки (фото)

Птицы, лягушки и черепахи словно движутся по городским стенам и тротуарам.

Мексиканский художник из Гвадалахары по имени Карлос Альберто мастерски овладел искусством трехмерных иллюзий. Его граффити «оживают», если смотреть на них под определенным углом.

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Рисунки Карлоса Альберто на городских стенах кажутся не просто объемными, но и движущимися или замершими в прыжке или полете.

Чаще всего художник изображает птиц и рептилий, которые «вылетают» из стен и «ползают» по тротуарам.

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В прошлом 31-летний мексиканец был реставратором и работал с археологами над реконструкцией памятников майя. Теперь все свое время он посвящает уличному искусству, пишет Oddity Central.

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