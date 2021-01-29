14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мексиканец создал удивительные трехмерные рисунки (фото)
Птицы, лягушки и черепахи словно движутся по городским стенам и тротуарам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Мексиканский художник из Гвадалахары по имени Карлос Альберто мастерски овладел искусством трехмерных иллюзий. Его граффити «оживают», если смотреть на них под определенным углом.
Рисунки Карлоса Альберто на городских стенах кажутся не просто объемными, но и движущимися или замершими в прыжке или полете.
Чаще всего художник изображает птиц и рептилий, которые «вылетают» из стен и «ползают» по тротуарам.
В прошлом 31-летний мексиканец был реставратором и работал с археологами над реконструкцией памятников майя. Теперь все свое время он посвящает уличному искусству, пишет Oddity Central.
Анна Лысенко