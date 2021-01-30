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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес из Канады заработал «состояние», рисуя картины (видео)

Его хозяйка продает полотна в соцсетях.

Пес по кличке Хантер из Канады заработал своей хозяйке 22,8 тыс. канадских долларов (почти 1,4 млн рублей), рисуя картины кисточкой на холсте.

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Собака породы сиба-ину «работает» художником с 2017 года. За четыре года у Хантера купили уже 288 картин, сообщает Metro.

Восьмилетний пес создает абстрактные произведения, вооружившись любимой кисточкой, а вот любимого цвета у него нет, говорит хозяйка Хантера по имени Дениз Ло, которая преподает в университете. Она публикует произведения питомца в соцсетях. Там же Хантер проводит «мастер-классы» — рисует картины в прямом эфире.

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Анна Лысенко

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