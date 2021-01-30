16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес из Канады заработал «состояние», рисуя картины (видео)
Его хозяйка продает полотна в соцсетях.
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Пес по кличке Хантер из Канады заработал своей хозяйке 22,8 тыс. канадских долларов (почти 1,4 млн рублей), рисуя картины кисточкой на холсте.
Собака породы
Восьмилетний пес создает абстрактные произведения, вооружившись любимой кисточкой, а вот любимого цвета у него нет, говорит хозяйка Хантера по имени Дениз Ло, которая преподает в университете. Она публикует произведения питомца в соцсетях. Там же Хантер проводит «мастер-классы» — рисует картины в прямом эфире.
Анна Лысенко