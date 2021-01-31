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11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Амстердамский порт 1914 года показали в цвете (видео)

Оригинальные кадры улучшили с помощью искусственного интеллекта.

Энтузиасты канала Neural Networks and Deep Learning с помощью нейросетей улучшили документальные кадры 1914 года, на которых можно увидеть порт Амстердама.

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Оригинальный черно-белый фильм очистили от шума и раскрасили. Также была увеличена частота кадров в секунду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оригинальное черно-белое видео

Ранее канал показал, как выглядела поездка на новом электрическом трамвае в английском городе Литэм в 1903 году.

Анна Лысенко

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