11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Амстердамский порт 1914 года показали в цвете (видео)
Оригинальные кадры улучшили с помощью искусственного интеллекта.
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Энтузиасты канала Neural Networks and Deep Learning с помощью нейросетей улучшили документальные кадры 1914 года, на которых можно увидеть порт Амстердама.
Оригинальный
Ранее канал показал, как выглядела поездка на новом электрическом трамвае в английском городе Литэм в 1903 году.
Анна Лысенко