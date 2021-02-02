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00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 февраля

Разорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама, капитуляция немцев под Сталинградом и другие события этого дня в истории.

Разорение Москвы

Нашествие монголов на Русь, начавшееся осенью 1237 года, по своим масштабам не имело аналогов. Богатое и мощное Рязанское княжество, принявшее первый удар завоевателей, было полностью разорено, а столица его, древняя Рязань, стерта с лица земли. В декабре хан Батый отправился на Москву с 150-ти тысячным войском. Город привлекал его своими богатствами. Объединенное войско русских князей попыталось остановить Батыя около Коломны, но потерпело сокрушительное поражение. Защищать Москву было некому, и 2 февраля 1238 года многочисленное татаро-монгольское войско ворвалось в Москву. Батый разорил и уничтожил город: здания сгорели, многие люди погибли, князь попал в плен.

Новый Амстердам

Новый Амстердам — первоначальное голландское название Нью-Йорка в 1626—1664 годах. Поселение получило статус города 2 февраля 1653 года после получения муниципальных прав. Основателем города считается второй директор Голландской Вест-Индской компании Виллем Верхюлст, который вместе со своими помощниками выбрал остров Манхэттен в качестве места закладки постоянного поселения. Чтобы защитить собственность поселенцев, согласно голландскому закону, губернатор Новых Нидерландов Петер Минёйт в 1626 году выкупил остров Манхэттен у индейского племени Манахатта за вещи, оценённые тогда в 60 гульденов (24 доллара в то время, сумма, эквивалентная сегодня 500−700 долларам США).

102 года назад в РСФСР был принят декрет об отделении церкви от государства

2 февраля 1918 года был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». «Церковь отделяется от государства», — гласил первый пункт декрета. В остальных отмечалось, что «каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой» и запрещалось «издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан». Активная конфискация церковного имущества началась почти сразу после принятия декрета. Представители церкви рассматривали происходящие реформы как «злостное покушение на весь строй жизни православной Церкви и акт открытого против нее гонения».

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Сталинградская битва стала переломным сражением в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом Сталинградской битвы стала капитуляция 2 февраля 1943 г. так называемой «северной» группировки окруженной немецкой 6-й армии в районе завода «Баррикады». После мощного огневого удара советской артиллерии она сложила оружие и прекратила сопротивление. Командир генерал-лейтенант Карл Штрекер сдался в плен. Частями советской 21-й армии 2 февраля было взято 18 тыс. пленных, частями 62-й армии — 15 тыс. человек.

Строитель «Социализма 21 века»

Уго Чавес пришел к власти в Венесуэле 2 февраля 1999 года и объявил о начале нового политического курса, направленного на улучшение уровня жизни граждан страны и получившего название боливарианская революция. После вступления в должность президента Чавес занимал пост 5145 дней. Политической карьере Чавеса сопутствовали государственные перевороты. В 1992 году он возглавил мятеж против президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса, но правительство его подавило. Чавес был помещен в военную тюрьму и вышел в 1994 году по амнистии. Организовав сторонников в Движение Пятой республики, победил на президентских выборах 6 декабря 1998 года, набрав 56,5% голосов избирателей. 12 апреля 2002 года в результате переворота Уго Чавес сам был смещен с поста, но вернулся к власти через два дня. В 2004 году на референдуме о доверии президенту за него проголосовали 59% избирателей, и он сохранил за собой этот пост.

По информации «АиФ», Mos.ru, «РИА Новости», «Газеты. Ру», ТАСС, ИД «КоммерсантЪ» и открытых источников

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