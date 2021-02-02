00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 февраля
Разорение Москвы
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Нашествие монголов на Русь, начавшееся осенью 1237 года, по своим масштабам не имело аналогов. Богатое и мощное Рязанское княжество, принявшее первый удар завоевателей, было полностью разорено, а столица его, древняя Рязань, стерта с лица земли. В декабре хан Батый отправился на Москву с 150-ти тысячным войском. Город привлекал его своими богатствами. Объединенное войско русских князей попыталось остановить Батыя около Коломны, но потерпело сокрушительное поражение. Защищать Москву было некому, и 2 февраля 1238 года многочисленное
Новый Амстердам — первоначальное голландское название
2 февраля 1918 года был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». «Церковь отделяется от государства», — гласил первый пункт декрета. В остальных отмечалось, что «каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой» и запрещалось «издавать
Сталинградская битва стала переломным сражением в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом Сталинградской битвы стала капитуляция 2 февраля 1943 г. так называемой «северной» группировки окруженной немецкой 6-й армии в районе завода «Баррикады». После мощного огневого удара советской артиллерии она сложила оружие и прекратила сопротивление. Командир
Уго Чавес пришел к власти в Венесуэле 2 февраля 1999 года и объявил о начале нового политического курса, направленного на улучшение уровня жизни граждан страны и получившего название боливарианская революция. После вступления в должность президента Чавес занимал пост 5145 дней. Политической карьере Чавеса сопутствовали государственные перевороты. В 1992 году он возглавил мятеж против президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса, но правительство его подавило. Чавес был помещен в военную тюрьму и вышел в 1994 году по амнистии. Организовав сторонников в Движение Пятой республики, победил на президентских выборах 6 декабря 1998 года, набрав 56,5% голосов избирателей. 12 апреля 2002 года в результате переворота Уго Чавес сам был смещен с поста, но вернулся к власти через два дня. В 2004 году на референдуме о доверии президенту за него проголосовали 59% избирателей, и он сохранил за собой этот пост.
По информации «АиФ», Mos.ru, «РИА Новости», «Газеты. Ру», ТАСС, ИД «КоммерсантЪ» и открытых источников