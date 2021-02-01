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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании неизвестные пририсовали маску на лице древнего геоглифа

Специалисты уже восстановили его первоначальный вид.

В конце января британские вандалы испортили охраняемый государством памятник — 72-метровый геоглиф «Длинный человек из Уилмингтона», вырезанный в меловых холмах в графстве Сассекс.

Как сообщает Daily Mail, на лицо древнего геоглифа неизвестные добавили изображение медицинской маски, но специалисты уже восстановили его первоначальный вид.

Теперь полиция разыскивает шутников, чтобы привлечь их к ответственности за порчу памятника. Как известно, «Длинный человек из Уилмингтона» является крупнейшим в Европе изображением тела человека. Он представляет собой силуэт человека, который держит в руках две длинные палки. Изначально считалось, что геоглиф мог быть создан в железном веке, но недавние исследования показали, что археологический объект мог появиться в начале 1700-х годов.

Екатерина Гура

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