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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка узнала, что 14 лет хранила в шкафу чужое свадебное платье

Теперь она пытается разыскать свое собственное.

Венди Тейлор из Миннесоты спустя 14 лет после своей свадьбы обнаружила, что все эти годы хранила у себя в шкафу чужое свадебное платье. Правда раскрылась в конце января, когда женщина решила показать платье своей 12-летней дочери МакКайле.

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Открыв коробку, Венди поняла, что свадебное платье внутри принадлежит не ей. Оказалось, после торжества она отнесла наряд на чистку в компанию Evans Garment Restoration, а там платья перепутали и выдали ей чужое. Почему Венди не проверила наряд после получения и не заглядывала в коробку целых 14 лет, она уточнять не стала.

Обратившись в компанию, ее ждала неудача — за эти годы там поменялся владелец, а документы того времени пропали. Единственным способом вернуть свое платье для американки стали соцсети. Тейлор написала пост на Facebook с фотографиями своего и чужого платья в надежде, что вторая владелица узнает его и они смогут вернуть друг другу наряды, передает WCCO-TV.

Екатерина Гура

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