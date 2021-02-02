Не только сурки: какие животные «работают» предсказателями

Зоологи говорят, что предсказывать погоду умеют не только сурки. Метеорологами «работают» и кошки с собаками, и коровы, и даже лягушки. В нашем обзоре — семерка лучших «предсказателей» погоды из животного мира.
Лучше всего наши четырехлапые друзья умеют предсказывать землетрясения. Они ощущают еще не заметные для людей толчки за 1−2 часа до того, как землетрясение усилится. Собаки лают, воют и не могут усидеть на одном месте.
Лягушки тоже умеют предсказывать катаклизмы. В 2009 году в итальянском городе Аквила из пруда исчезла целая колония жаб. А через несколько дней в городе произошло разрушительное землетрясение. Через несколько лет ученые выяснили: эти животные могут чувствовать приближение землетрясения через изменения в химическом составе грунтовых вод. Лягушки также очень точно чувствуют приближение грозы и начинают петь громче.
При надвигающимся шторме коровы собираются в тесную группу для сохранения тепла и безопасности. А перед дождем они вальяжно лежат на траве — так буренки пытаются заранее обеспечить себе сухое место для отдыха.
Небольшой дождик для людей — всемирный потоп для муравьев. Перед осадками они прячутся в муравейник и надежно закрывают все входы и выходы.
Кошки работают «барометрами» — они чувствительны к изменению атмосферного давления. Питомцы сворачиваются клубком и спят перед дождем, а перед потеплением становятся активнее, чем обычно, и много умываются.
Эти хищники умеют предсказывать затяжной дождевой сезон. Если крокодилы устраивают свои гнезда повыше, значит, осадков будет больше, чем обычно.
Как и муравьи, пчелы прячутся в ульи перед дождем. Точно так же поступают бабочки и мухи, которые забираются в щели. Ученые установили, что так насекомые реагируют на падение освещенности.