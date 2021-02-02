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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Не только сурки: какие животные «работают» предсказателями

2 февраля в мире отмечают День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, пока он вылезает из норы. Если день выдался пасмурный и сурок не видит своей тени, значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — зима продержится еще не менее 6 недель.

Источник: AP 2020

Зоологи говорят, что предсказывать погоду умеют не только сурки. Метеорологами «работают» и кошки с собаками, и коровы, и даже лягушки. В нашем обзоре — семерка лучших «предсказателей» погоды из животного мира.

Собаки

Лучше всего наши четырехлапые друзья умеют предсказывать землетрясения. Они ощущают еще не заметные для людей толчки за 1−2 часа до того, как землетрясение усилится. Собаки лают, воют и не могут усидеть на одном месте.

Источник: Austin Santaniello Bucholtz/CC0

Лягушки

Лягушки тоже умеют предсказывать катаклизмы. В 2009 году в итальянском городе Аквила из пруда исчезла целая колония жаб. А через несколько дней в городе произошло разрушительное землетрясение. Через несколько лет ученые выяснили: эти животные могут чувствовать приближение землетрясения через изменения в химическом составе грунтовых вод. Лягушки также очень точно чувствуют приближение грозы и начинают петь громче.

Коровы

При надвигающимся шторме коровы собираются в тесную группу для сохранения тепла и безопасности. А перед дождем они вальяжно лежат на траве — так буренки пытаются заранее обеспечить себе сухое место для отдыха.

Источник: Faris Mohammed/CC0

Муравьи

Небольшой дождик для людей — всемирный потоп для муравьев. Перед осадками они прячутся в муравейник и надежно закрывают все входы и выходы.

Кошки

Кошки работают «барометрами» — они чувствительны к изменению атмосферного давления. Питомцы сворачиваются клубком и спят перед дождем, а перед потеплением становятся активнее, чем обычно, и много умываются.

Крокодилы

Эти хищники умеют предсказывать затяжной дождевой сезон. Если крокодилы устраивают свои гнезда повыше, значит, осадков будет больше, чем обычно.

Источник: Eric Ward/CC0

Пчелы

Как и муравьи, пчелы прячутся в ульи перед дождем. Точно так же поступают бабочки и мухи, которые забираются в щели. Ученые установили, что так насекомые реагируют на падение освещенности.

Анна Лысенко

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