Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 февраляРазорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама, капитуляция немцев под Сталинградом и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
10Джо Байден вступил в должность президента США
16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Португалии создает забавные оптические иллюзии

Помогают ему в этом фантазия и правильно подобранный ракурс

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Фотограф Хьюго Суиссас из Лиссабона без фотошопа превращает обычные пейзажи в сюрреалистические. В этом ему помогают фантазия, небольшой реквизит (обычно это то, что есть под рукой) и особая перспектива.

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

Благодаря правильно подобранному ракурсу съемки Суиссас создает идеальные оптические иллюзии и помогает увидеть привычный мир совершенно по-новому.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Центробанк России сообщил о пиковом росте цен в феврале
В США студент создал центр для вакцинации и сделал уколы друзьям
Захватившие власть в Мьянме военные запретили все авиаперелеты
Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
Ученые: итоговая эффективность вакцины «Спутник V» составила 91%
В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна
Авто
Audi открыла заказы на два спорткара семейства RS (фото) Обе модели стоят дороже 9 миллионов рублей
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Тема про митинги, но давайте мирно) 1075
Ну что, не ждали? Картинки 793
Картинки! ВО ВТОРНИК. 616
Злые люди... 583
Новости партнеров
Не любят, пусть платят налог, сказала Буцкая
Буцкая предложила брать по 500 рублей с тех, кто не родил
Буцкая просит брать налог с женщин и мужчин без детей
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь