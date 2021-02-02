16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Португалии создает забавные оптические иллюзии
Помогают ему в этом фантазия и правильно подобранный ракурс
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Помогают ему в этом фантазия и правильно подобранный ракурс
Фотограф Хьюго Суиссас из Лиссабона без фотошопа превращает обычные пейзажи в сюрреалистические. В этом ему помогают фантазия, небольшой реквизит (обычно это то, что есть под рукой) и особая перспектива.
Благодаря правильно подобранному ракурсу съемки Суиссас создает идеальные оптические иллюзии и помогает увидеть привычный мир совершенно
Екатерина Гура