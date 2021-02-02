14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители ЮАР обнаружили в своем бассейне крокодила (видео)
Он долго не хотел покидать место отдыха.
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Семья из городка Медвиль в ЮАР обнаружила в своем бассейне непрошенного гостя — огромного крокодила.
Хозяйка дома Энджел Брейтенбах проснулась в полпятого утра и по привычке посмотрела запись с камеры видеонаблюдения, прежде чем отправиться кормить домашних животных во дворе. К своему огромному удивлению женщина увидела в бассейне странное «бревно».
На кадрах, распространенных в соцсетях, команда по спасению диких животных пытается вытащить крокодила из бассейна с помощью веревки. Он долгое время сопротивляется, а, оказавшись на газоне, громко рычит, но в конце концов успокаивается.
Связанное животное отвезли в местный заповедник и выпустили на свободу.
Анна Лысенко