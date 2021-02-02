16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителям итальянской деревни запретили болеть коронавирусом
Им также нельзя просить медицинскую помощь и лекарства.
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Мэр итальянской коммуны Онифери на острове Сардиния Стефания Пирас официально запретила местным жителям «болеть, требовать лекарства и заражаться COVID-19».
Однако абсурдное заявление оказалось не шуткой, а криком о помощи. Как пояснила Пирас, в их коммуне Онифери с населением около тысячи человек болеть нельзя, потому что у них попросту нет врача, пишет региональное издание La Nuova.
Проблема с кадрами остро стоит в регионе уже несколько лет. Недавно единственный врач общей практики уехал на работу в большой город, а деревня осталась без
Мэр отметила, что пыталась решить эту проблему через различные ведомства, но так ничего и не добилась. По ее словам, врача общей практики нет и в соседних коммунах.
Распоряжение с запретом «болеть и требовать лечения» Пирас издала с целью привлечь внимание к проблеме с медицинской помощью. Она направила копию документа региональным властям, местному департаменту здравоохранения и полиции.
Екатерина Гура