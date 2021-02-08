Скоро праздник: отличные подарки для любимых по суперценам

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Для него
Что нужно настоящему мужчине? Немного поработать, немного поиграть и отправится в большое или не очень путешествие.
Вот подарок, которым можно порадовать каждого мужчину. Аккумуляторная бритва от известного бренда Xiaomi имеет подвижные 3D-головки с независимой подвеской и двойной бреющей сеткой, автоматическую заточку ножей, умную защиту от защемления волос, низкий уровень шума и работает на одном заряде до 2 месяцев. Товар доставят из России за считанные дни.
Что пишут в отзывах: Дед в восторге, пользуется уже пару месяцев, говорит, что бреет гладко, не дергает, волоски не пропускает. Триммером можно виски ровнять и брови. Посмотреть другие отзывы
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Суперкомпактный дрон, который можно положить в карман, станет отличным подарком. Дроном можно управлять через приложение на смартфоне. Есть разные комплектации — обратите внимание на те, что с камерой 4K для максимального качества ваших фото и видео и дополнительными аккумуляторами. Доступна быстрая доставка из России.
Что пишут в отзывах: Приехал быстро, упакован отлично. Как заказал с 3 аккумуляторами в сумке, так и привезли. Доставка CDEK до двери. Очень компактный квадрик. В сумке со всеми аксессуарами помещается в сумку, с которой на работу хожу. Отличная игрушка. Видео и фото снимает. Очень прилично для такого малыша. Продавцу спасибо. Камера 4К супер. Посмотреть другие отзывы
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В наборе — все основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. Здесь и сверла, и плоскогубцы, и гаечные ключи, и молоток, и кусачки, и ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична. И еще один плюс — очень быстрая доставка из России.
Что пишут в отзывах: За свои деньги более чем достойный набор. Доставка до Питера 4 дня. Посмотреть другие отзывы
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Этот гаджет входит в топ продаж на АliExpress: часы много «умеют», выглядят богато, а стоят недорого. Смарт-часы отслеживают вашу активность в течение дня: считают шаги, сожженные калории, пройденное расстояние, фиксируют все физические упражнения, например, бег или езду на велосипеде, и предупреждают о малоподвижности. Они также измеряют пульс, имеют встроенный секундомер, управляют проигрыванием музыки и съемкой с телефона, напоминают о звонках и сообщениях, могут найти ваш телефон и работают до 7 дней в режиме ожидания без подзарядки. Доступна быстрая доставка из России.
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Всепогодный компактный аварийный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.
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Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!
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Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Невероятно удобная, с классическим дизайном и универсальной расцветкой, такая обувь будет хорошо смотреться в любой ситуации под любую одежду. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом, так и для прогулок на свежем воздухе.
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Теплый и стильный халат — все, что нужно для уютного утра и вечера каждый день. Нырнуть в такую одежду после душа, выпить чашечку кофе или чая — и хорошее настроение гарантировано. Продавец предлагает большой выбор цветов и размеров, а доставка на этот товар — ускоренная.
Что пишут в отзывах: Доставка всего 10 дней! Это чудо! Халат приятный на ощупь, мягкий, но 100% синтетика, конечно. На рост 176 см длина по колено. Посмотреть другие отзывы
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Самокат мощностью 350 Вт развивает скорость до 30 км в час, выдерживает до 120 кг и проходит 18 км на одном заряде. У девайса очень высокий рейтинг, много восторженных отзывов и быстрая доставка с российского склада.
Что пишут в отзывах: До Геленджика скутер добрался за 3 дня после заказа, упаковка отличная, все целенькое и в рабочем состоянии, батарея почти полностью заряжена, все амортизаторы работают, инструкция на русском языке. Посмотреть другие отзывы
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Этот представительный чехол — по-настоящему отличная находка. Он не только защищает телефон, но и служит в качестве портмоне. В него легко можно спрятать кредитки, наличные деньги и даже разместить семейное фото. Дизайн у чехла сдержанный и элегантный — такой подойдет даже самым требовательным мужчинам. Доступны четыре цвета на выбор и очень быстрая доставка из России.
Что пишут в отзывах: Это 5 баллов! Посмотреть другие отзывы
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Для нее
Что нужно современной девушке? Гаджеты по уходу за собой, красивая одежда и аксессуары и обязательно робот-пылесос).
Воздушный стайлер не только сушит волосы, но и сразу укладывает их. С такой щеткой идеальное каре или роскошные локоны — дело нескольких минут. Добиться похожего результата, орудуя феном и щеткой по отдельности, гораздо сложнее и дольше, а с такой помощницей «салонный» результат гарантирован.
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Этот чехол — настоящий хит продаж на AliExpress (почти 80 тысяч заказов!). У него сразу три преимущества. Красивые яркие цвета здесь сочетаются с прозрачной задней стенкой, сквозь которую видно фирменное яблочко. Во-вторых, камеры телефона можно защитить от пыли, влаги или случайных ударов специальной заслонкой. Ну, а третье преимущество — это, конечно же, очень приятная цена. Чехол доставят в Россию быстро, если покупать его еще с каким-то товаром на Ali (в этом случае действует акция «Вместе — быстро»).
Что пишут в отзывах: Чехол отличного качества! И прибыл очень быстро! Любимый. Посмотреть другие отзывы
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Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Он работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.
Что пишут в отзывах: Обалденный массажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клево, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы
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Спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для ранней весны. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы
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Специальный робот-мойщик окон сэкономит время и силы — вымоет окна сам. Больше не надо балансировать на подоконнике у открытого окна, пытаясь добраться до грязного пятна на стекле. Кстати, робот умеет мыть не только стекла, но и, например, кафель. За такой подарок скажет спасибо каждая хозяйка. Есть опция быстрой доставки из России.
Что пишут в отзывах: Невероятно удобный, моет хорошо. Посмотреть другие отзывы
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Кольцевая лампа для фото — мечта многих девушек, а также незаменимая помощница блогеров. С ее помощью можно делать «студийные» портреты обычным смартфоном — свет лампы мягко и равномерно освещает лицо со всех сторон. Можно также снимать яркие видеоролики, эффектно фотографировать еду, питомцев и множество других вещей.
Лампа позволяет регулировать интенсивность и температуру освещения: она имитирует холодный дневной свет, золотистые лучи рассвета или заката или же студийное освещение. А для загадочных и неповторимых снимков достаточно включить зеленый, синий или красный свет. При заказе можно выбрать необходимую длину штатива. Лампу доставят очень быстро из России.
Что пишут в отзывах: Отличный товар, доставили прямо до квартиры за 3 дня, соответствует описанию, доставили в целостности!!! Все работает. Посмотреть другие отзывы
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Неожиданный и очень оригинальный подарок для девочек и девушек — светильник в виде плюшевого мишки! Мягкий, красивый и забавный, он украсит спальню и послужит ночником, создавая неповторимый уют (и помогая детям не бояться темноты). На товар действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Всё пришло целое игрушка хорошая Вся светится ребёнок будет доволен подарком советую брать у этого продавца ставлю ему пять звёзд за его товар и ему лично так держать. Посмотреть другие отзывы
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Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.
Что пишут в отзывах: Просто отличный эпилятор. Заряд держит долго, выдерживает все волоски, очень рекомендую продавца. P. S. В области подмышек нужно быть осторожнее, может зажевать кожу. Посмотреть другие отзывы
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Робот-пылесос LIECTROUX C30B заставит поверхность пола в буквальном смысле сиять. Запатентованная технология позволяет выстраивать карту местности для ориентирования и отслеживания. Ваш робот никогда не будет слоняться по дому хаотично. Высокая производительность гироскопа и датчик ускорения позволяют точно знать, какая область и так чистая, а какая нет, что делает уборку еще эффективнее. Сверхмощное всасывание 4000 Па избавит от загрязнения любого типа. Придет прямиком из российского магазина!
Что пишут в отзывах: Покупкой довольна. Доставка за 5 дней. Настроила wi-fi и приложение за 5 минут. В комплекте порадовал сменный фильтр, пара щеточек и тряпочка для влажной уборки. Работает не шумно. Осваиваю режимы. Пока все устраивает. Аппарат очень нравится. Посмотреть другие отзывы
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Замечательный подарок для девушки с быстрой доставкой из России. Стильный современный дизайн рюкзака делает его идеальным аксессуаром к любому наряду: спортивному или классическому. К тому же, носить его можно и на спине, и на плече, как сумку, благодаря дополнительной шлейке. Универсальный вариант на все случаи жизни.
Что пишут в отзывах: Отличный рюкзачок! Аккуратненький, швы ровные. Запаха нет. Замки работают, клёпка хорошо застегивается, держит туго (т.е.просто так сама не откроется), с продавцом не пришлось общаться. Доставка очень быстрая, в Волгоградскую область доставил курьер за 9 дней. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы
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Для них
Эта машина — идеальное решение для кофеманов. С ним вы можете выбрать кофе Nespresso, Dolce Gusto или молотый кофе: универсальная капсульная машина совместима с несколькими капсулами. У кофемашины три адаптера для трех систем эспрессо, система мгновенного нагревания с точной температурой и защитой от сухого кипения. С доставкой из России вы быстрее насладитесь дегустацией кофейного напитка.
Что пишут в отзывах: Первая кофемашина этой фирмы у меня накрылась раньше, чем месяц прошел. Но эта кофемашина выглядит на пятерку. Кофе делает и капсульный, и обычный. Брала черный цвет, но его у продавца не оказалось, поэтому продавец предложил заменить. Взяла фиолетовый. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы
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Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
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Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.
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Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.
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Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России.
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Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.
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От качества сна напрямую зависит то, как мы будем чувствовать себя на следующий день и много ли успеем сделать. По этой причине ортопедические подушки неумолимо вытесняют обычные, как раньше это уже сделали ортопедические матрасы. Бренд Alanna предлагает две модели такой подушки с эффектом памяти по очень приятной цене с быстрой доставкой из России. Сделать такой подарок — это показать, что вы заботитесь о здоровье близких.
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Классный мощный смартфон от популярного бренда может стать идеальным подарком на Новый год. Да и себя можно порадовать таким отличным приобретением, да еще и со скидкой! Отдельно можно приобрести действующую в России гарантию.
Что пишут в отзывах: Телефон просто пушка-бомба. До этого был первый покофон, долго не мог найти ничего похожего на него, и вот свершилось. Плавный, экран крутой. Отпечаток срабатывает очень шустро. В общем, доволен как слон. Посмотреть другие отзывы
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