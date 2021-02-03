Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
10Джо Байден вступил в должность президента США
16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из жилого района во Флориде выселили трехметрового аллигатора

Местные жители были не рады такому соседству.

В начале февраля сотрудники Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы поймали и перевезли на новое место жительства трехметрового аллигатора. Он поселился в озере в одном из жилых районов городка Плантейшн в Южной Флориде.

Местные жители терпели нового соседа несколько месяцев и, несмотря на его примерное поведение, все-таки решили его переселить. Они связались с природоохранной организацией и попросили поймать аллигатора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что хищник не успел никому навредить, но такое соседство очень беспокоило людей. В итоге специалисты прибыли на место, поймали аллигатора и увезли его в более подходящее место подальше от населенного пункта, сообщает местный телеканал WPLG Local 10.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД России объявил о продлении ракетного договора с США
Псаки призвали извиниться за слова о несуществующем самолете
Ученые: антитела к COVID у переболевших сохраняются до полугода
Титов прокомментировал возможность отмены ИП
Город в США заплатит 6 тысяч долларов каждому новому жителю
Работающие пенсионеры получили право на прибавку
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Галкин ответил Слепакову на критику защитников Навального
«С ума посходили»: Аксёнов удивлён светильникам из Польши в Крыму
Евгений Пригожин рассказал, какое будущее ждет Навального
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь