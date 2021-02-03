16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из жилого района во Флориде выселили трехметрового аллигатора
Местные жители были не рады такому соседству.
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В начале февраля сотрудники Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы поймали и перевезли на новое место жительства трехметрового аллигатора. Он поселился в озере в одном из жилых районов городка Плантейшн в Южной Флориде.
Местные жители терпели нового соседа несколько месяцев и, несмотря на его примерное поведение,
Сообщается, что хищник не успел никому навредить, но такое соседство очень беспокоило людей. В итоге специалисты прибыли на место, поймали аллигатора и увезли его в более подходящее место подальше от населенного пункта, сообщает местный телеканал WPLG Local 10.
Екатерина Гура