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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Город в США заплатит 6 тысяч долларов за переезд

Но желающему получить деньги нужно выполнить ряд условий.

Город Натчез в американском штате Миссисипи заплатит 6 тысяч долларов каждому человеку, который станет его новым жителем.

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2,5 тысячи выплатят сразу, чтобы возместить расходы на переезд, а остальную сумму будут выплачивать в течение года по 300 долларов в месяц, сообщает Fox News.

Сейчас в городке проживает около 15 тысяч человек, но местные власти пытаются увеличить население и уберечь Натчез от превращения в город-призрак.

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Чтобы стать участником программы Shift South, нужно быть совершеннолетним, иметь право работать в США и уже иметь работу за пределами городка или работать удаленно (ведь в самом Натчезе трудоустроиться непросто). К тому же, желающим переехать нужно будет не просто арендовать, а купить местное жилье по цене от 150 тысяч долларов.

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В Италии с вымиранием городов борются по-другому: здесь продают дома по символичной цене в 1 евро.

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