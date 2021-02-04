Житель Британии провел в коме 10 месяцев и «пропустил» пандемию

19-летнего Джозефа Флавилла из британского города Бертон-апон-Трент 1 марта прошлого года сбила машина. В результате аварии он впал в кому, в которой провел 10 месяцев.
К счастью, в январе 2021 года его состояние начало улучшаться: он пришел в себя, стал говорить и шевелить конечностями. Сейчас Джозеф проходит курс реабилитации, но не понимает, почему никто из родных его не навещает.
Его тетя Сара Флавилл Смит рассказала журналистам, что из-за пандемии им не разрешено видеться с Джозефом, но зато с ним можно говорить по видеосвязи. Родственники пытались объяснить парню, что происходит в мире, ведь авария произошла почти за месяц до того, как в Великобритании появился коронавирус и был введен локдаун.
По словам Смит, ее племянник пока плохо понимает весь масштаб происходящего, зато он уже дважды успел переболеть коронавирусом в легкой форме, пишет The Guardian. Семья Джозефа надеется, что скоро строгие ограничения в стране будут сняты и они смогут навестить его в реабилитационном центре и лично рассказать ему о пандемии.