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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Британии провел в коме 10 месяцев и «пропустил» пандемию

Но уже дважды переболел коронавирусом

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19-летнего Джозефа Флавилла из британского города Бертон-апон-Трент 1 марта прошлого года сбила машина. В результате аварии он впал в кому, в которой провел 10 месяцев.

К счастью, в январе 2021 года его состояние начало улучшаться: он пришел в себя, стал говорить и шевелить конечностями. Сейчас Джозеф проходит курс реабилитации, но не понимает, почему никто из родных его не навещает.

Его тетя Сара Флавилл Смит рассказала журналистам, что из-за пандемии им не разрешено видеться с Джозефом, но зато с ним можно говорить по видеосвязи. Родственники пытались объяснить парню, что происходит в мире, ведь авария произошла почти за месяц до того, как в Великобритании появился коронавирус и был введен локдаун.

По словам Смит, ее племянник пока плохо понимает весь масштаб происходящего, зато он уже дважды успел переболеть коронавирусом в легкой форме, пишет The Guardian. Семья Джозефа надеется, что скоро строгие ограничения в стране будут сняты и они смогут навестить его в реабилитационном центре и лично рассказать ему о пандемии.

Екатерина Гура

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