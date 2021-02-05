Рыбак в Таиланде выловил оранжевую жемчужину стоимостью 330 тыс. долларов

Бедный тайский рыбак может получить 330 тысяч долларов за редкую оранжевую жемчужину мело, которую он нашел в конце января на пляже.
Мело — это редкие оранжевые жемчужины, которые иногда находят в моллюсках Melo melo на побережьях от Индии и Шри-Ланки до Филиппин. Размер их раковин варьируется от 15 до 30 сантиметров. Чем старше и крупнее моллюск, тем крупнее жемчужина. У жемчужины мело нет перламутра, но она имеет шелковистую текстуру, напоминающую пламя, и фарфоровый блеск.
37-летний Хатчай Нийомдеча обнаружил мело, когда собирал ракушки вместе со своей семьей в провинции Накхонситхаммарат, сообщает Daily Mail. Мужчина отдал ведро ракушек своему отцу, который, почистив их, увидел редкую жемчужину весом 7,68 грамма.
В Таиланде стоимость такой находки может достигать 10 миллионов бат (около 330 тыс. долларов США). На семью Хатчая уже посыпались предложения о покупке, но он ждет самого выгодного из них.