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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак в Таиланде выловил оранжевую жемчужину стоимостью 330 тыс. долларов

Ее текстура напоминает язычки пламени.

Бедный тайский рыбак может получить 330 тысяч долларов за редкую оранжевую жемчужину мело, которую он нашел в конце января на пляже.

Мело — это редкие оранжевые жемчужины, которые иногда находят в моллюсках Melo melo на побережьях от Индии и Шри-Ланки до Филиппин. Размер их раковин варьируется от 15 до 30 сантиметров. Чем старше и крупнее моллюск, тем крупнее жемчужина. У жемчужины мело нет перламутра, но она имеет шелковистую текстуру, напоминающую пламя, и фарфоровый блеск.

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37-летний Хатчай Нийомдеча обнаружил мело, когда собирал ракушки вместе со своей семьей в провинции Накхонситхаммарат, сообщает Daily Mail. Мужчина отдал ведро ракушек своему отцу, который, почистив их, увидел редкую жемчужину весом 7,68 грамма.

В Таиланде стоимость такой находки может достигать 10 миллионов бат (около 330 тыс. долларов США). На семью Хатчая уже посыпались предложения о покупке, но он ждет самого выгодного из них.

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