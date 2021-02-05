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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США дикий медведь пришел к диджею на выступление (видео)

Музыкант не сразу заметил пушистого поклонника.

Диджей Джоди Флемминг из Эшвилла в штате Северная Каролина вёл прямую трансляцию для своих подписчиков в социальных сетях. Но настоящим героем «шоу» стал черный медведь, который подошел к задней двери дома.

Мишка встал на задние лапы и начал пристально рассматривать все, что происходит внутри. Косолапый, судя по всему, был бы не прочь присоединиться к человеку за диджейским пультом, но помешала дверь.

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Самое забавное в том, что Флемминг, увлеченный музыкой, даже не сразу заметил незваного гостя. Лишь спустя минуту он обернулся, заметил мишку и спокойно прогнал его.

«Я не был слишком напуган, просто подумал, что это классный опыт, и был рад, что он наслаждался музыкой», — сказал Флемминг журналистам.

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