13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США дикий медведь пришел к диджею на выступление (видео)
Музыкант не сразу заметил пушистого поклонника.
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Диджей Джоди Флемминг из Эшвилла в штате Северная Каролина вёл прямую трансляцию для своих подписчиков в социальных сетях. Но настоящим героем «шоу» стал черный медведь, который подошел к задней двери дома.
Мишка встал на задние лапы и начал пристально рассматривать все, что происходит внутри. Косолапый, судя по всему, был бы не прочь присоединиться к человеку за диджейским пультом, но помешала дверь.
Самое забавное в том, что Флемминг, увлеченный музыкой, даже не сразу заметил незваного гостя. Лишь спустя минуту он обернулся, заметил мишку и спокойно прогнал его.
«Я не был слишком напуган, просто подумал, что это классный опыт, и был рад, что он наслаждался музыкой», — сказал Флемминг журналистам.
Анна Лысенко