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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница-самоучка нарисовала шедевры на ракушках (фото)

И открыла свой бизнес.

Мэри Кеньон из Калифорнии, которая училась рисовать сама, превращает морские ракушки в настоящие произведения искусства.

Женщина переносит на необычный «холст» репродукции знаменитых картин или создает свои собственные сюжеты, украшая затем готовую ракушку сияющими камешками или кристаллами.

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Мэри унаследовала страсть к искусству от отца, но никогда не занималась живописью профессионально. Первую ракушку она разрисовала, чтобы подарить сестре. Сюрприз так понравился имениннице, что она начала убеждать Мэри разрисовать больше ракушек и начать продавать их онлайн. Так родился небольшой бизнес.

После смерти отца к Кеньон отошла его мастерская с горой инструментов и красок. Здесь женщина и создает шедевры.

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