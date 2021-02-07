@halysonfotos
Obrigado @manozzita !!! Que dia incrível ❤️♬ if i were u - blackbear & Lauv
13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Популярный фотограф показал «закулисье» своих снимков (видео)
Красота требует жертв.
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Бразильский фотограф, известный в соцсетях как Halyson, снимает очень атмосферные портреты посреди городских улиц, в лесу, на пляже, рядом с заброшенными зданиями или старыми автомобилями.
Чаще всего Halyson работает с начинающими моделями. И этим парням, девушкам и даже детям приходится немало постараться, выполняя требования фотографа.
О том, на какие жертвы приходится идти ради эффектных снимков, Halyson ведет видеоблог и честно показывает «закулисье» работы фотографа и его моделей.
Анна Лысенко