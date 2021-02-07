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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Популярный фотограф показал «закулисье» своих снимков (видео)

Красота требует жертв.

Бразильский фотограф, известный в соцсетях как Halyson, снимает очень атмосферные портреты посреди городских улиц, в лесу, на пляже, рядом с заброшенными зданиями или старыми автомобилями.

Чаще всего Halyson работает с начинающими моделями. И этим парням, девушкам и даже детям приходится немало постараться, выполняя требования фотографа. Кто-то часами пытается рассмешить младенца ради одного удачного кадра, другим приходится сидеть в луже посреди шоссе, а третьи дрожат в холодной реке, пока Halyson ищет удачный ракурс.

@halysonfotos

Obrigado @manozzita !!! Que dia incrível ❤️

♬ if i were u - blackbear & Lauv

О том, на какие жертвы приходится идти ради эффектных снимков, Halyson ведет видеоблог и честно показывает «закулисье» работы фотографа и его моделей.

@halysonfotos

Sintam esse resultado. Me diz nos comentários a sensação que essa foto te trás!!!!!

♬ Ocean Eyes - Billie Eilish
@halysonfotos

A legenda e com vocês!!!! Obrigado @stellaruiva e @zekoboko por toparem o convite ❤️

♬ Impossible - James Arthur
@halysonfotos

Thnksss @iisabellapereira por topar a loucura ❤️

♬ Dynamite - BTS
@halysonfotos

Teria coragem?? Hahaha Valeu @euvitoriapizoni por topar ????

♬ What A Shame - Leyla Blue
@halysonfotos

A legenda é com vocês!!!!! Valeu @eu_deivii e @mayaravianna por toparem o convite ❤️

♬ With You - Chris Brown
@halysonfotos

Esse é o video mais fofo que seis vão ver hoje! ❤️ @sammylee

♬ Promete - Ana Vilela
@halysonfotos

Tu é demais @priscila.beatriceoficial ❤️

♬ Higher - Shawn Mendes

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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