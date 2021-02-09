00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 февраля
Первая перепись населения Российской империи, начало
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9 февраля исполняется 136 лет со дня открытия первой городской общедоступной
Сейчас Тургеневка находится на территории бывшей усадьбы начала XVIII века. Одно из строений входит в список объектов культурного наследия и реестр недвижимых памятников.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла 9 февраля 1897 года. Инициатором ее проведения был русский географ и статистик Петр
Положение гласило, что «Всеобщая перепись населения Империи имеет целью привести в известность его численность, состав и местное распределение. Всеобщей переписи подлежат все жители Империи, обоего пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранцы». Данные, собираемые о каждом жителе, также включали в себя род занятий, уровень грамотности и наличие физических недостатков.
9 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года японский флот напал на русскую эскадру в бухте
9 февраля 1969 года совершил первый полет Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет. На момент своего создания он был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 36 лет. За внушительные размеры в 1970-х пилоты придумали ему прозвище «королева небес», также его часто называют «jumbo jet».
Всего за почти полвека корпорация выпустила более 1500 машин «модели 747». Эти авиалайнеры хорошо узнаваемы по характерному горбатому профилю, который обусловлен двухпалубной конструкцией. За годы производства самолет пережил несколько серьезных модернизаций, кратно улучшивших его
9 февраля 1996 года группа ученых из Института тяжелых ионов в немецком городе Дармштадте впервые синтезировала 112-й элемент периодической системы химических элементов. Совершившие открытие исследователи решили назвать элемент в честь человека, который «изменил наш взгляд на мир». Международный союз чистой и прикладной химии (ИЮПАК) назвал элемент в честь Николая Коперника.
Николай Коперник родился в 1473 году в польском городе Торунь. Его исследования, доказавшие, что Земля вращается вокруг Солнца, а не является центром мира, определили дальнейшее развитие науки.
По информации «МК», Mos.ru, «Газеты. Ру», РИА «Новости», «АиФ», «Попмех», РБК, «Русской службы Би-би-си»