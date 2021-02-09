Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 февраляПервая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
10Джо Байден вступил в должность президента США
00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 февраля

Первая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории.

Первая бесплатная библиотека-читальня им. И. С. Тургенева

9 февраля исполняется 136 лет со дня открытия первой городской общедоступной библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, которая была создана по инициативе известной благотворительницы Варвары Морозовой. Историческое здание простояло до 1972 года, после его снесли из-за строительства проспекта.

Сейчас Тургеневка находится на территории бывшей усадьбы начала XVIII века. Одно из строений входит в список объектов культурного наследия и реестр недвижимых памятников.

124 года назад прошла первая перепись населения Российской империи

Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла 9 февраля 1897 года. Инициатором ее проведения был русский географ и статистик Петр Семенов-Тян-Шанский. Результаты были опубликованы в 119 книгах. Проект Положения о переписи был утвержден двумя годами ранее императором Николаем II.

Положение гласило, что «Всеобщая перепись населения Империи имеет целью привести в известность его численность, состав и местное распределение. Всеобщей переписи подлежат все жители Империи, обоего пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранцы». Данные, собираемые о каждом жителе, также включали в себя род занятий, уровень грамотности и наличие физических недостатков.

117 лет с начала Русско-японской войны

9 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года японский флот напал на русскую эскадру в бухте Порт-Артура. Русско-японская война стала первой крупной войной XX века. Россия потеряла около 270 тысяч человек (в том числе свыше 50 тысяч убитыми), Япония — 270 тысяч человек (в том числе свыше 86 тысяч убитыми). Война завершилась Портсмутским миром, зафиксировавшим уступку Россией Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

Первый полет Boeing 747

9 февраля 1969 года совершил первый полет Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет. На момент своего создания он был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 36 лет. За внушительные размеры в 1970-х пилоты придумали ему прозвище «королева небес», также его часто называют «jumbo jet».

Всего за почти полвека корпорация выпустила более 1500 машин «модели 747». Эти авиалайнеры хорошо узнаваемы по характерному горбатому профилю, который обусловлен двухпалубной конструкцией. За годы производства самолет пережил несколько серьезных модернизаций, кратно улучшивших его летно-технические характеристики. По данным Bloomberg, американская корпорация Boeing решила прекратить производство четырехдвигательных двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747 после 50 лет их эксплуатации.

«Коперниций»

9 февраля 1996 года группа ученых из Института тяжелых ионов в немецком городе Дармштадте впервые синтезировала 112-й элемент периодической системы химических элементов. Совершившие открытие исследователи решили назвать элемент в честь человека, который «изменил наш взгляд на мир». Международный союз чистой и прикладной химии (ИЮПАК) назвал элемент в честь Николая Коперника.

Николай Коперник родился в 1473 году в польском городе Торунь. Его исследования, доказавшие, что Земля вращается вокруг Солнца, а не является центром мира, определили дальнейшее развитие науки.

По информации «МК», Mos.ru, «Газеты. Ру», РИА «Новости», «АиФ», «Попмех», РБК, «Русской службы Би-би-си»

Во время загрузки произошла ошибка.
Захарова: Евросоюзу диктуют, как вести себя с Россией
Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов
Россияне стали реже вступать в брак
Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году
Чудесное спасение зайца от волка попало на камеру наблюдения
Биткоин впервые подорожал до 44 тысяч долларов из-за Илона Маска
Ученые рассказали, как с возрастом меняется наш характер
Gnezdo.ru
5 привычек гулящей жены, которые сразу замечают
5 привычек девочек СССР - пример для нынешних
Какой цвет одежды старит женщин: 5 оттенков
Фильмы, от которых невозможно оторваться
Hi-Tech
Человек или собака? Фигура в лесу вызвала недоумение у интернет-пользователей Кого увидите вы?
Авто
Блогер, который сжег Mercedes, разбил дорогой Porsche (фото) Михаил Литвин попал в аварию на электрокаре за 12 миллионов рублей
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Николаев показал 42-летнюю дочь: неземная красота
Помните эту актрису? Как сложилась личная жизнь
5 жен известных КВН-щиков, которые давно вместе
Леди
Молодая жена Цекало показала пикантное фото в одной рубашке Дарина восхитила сеть роскошной фигурой.
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь