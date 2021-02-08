Thank goodness for our posties ? https://t.co/9dIWJOp8YA— Metro (@MetroUK) February 7, 2021
18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Открытка без адреса нашла своего владельца в британском городе
Почтальон ответственно подошел к работе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Неизвестный почтальон из британского городка
Этим самым получателем была 43-летняя Трейси Фицхаррис, которая сменила место жительства, но еще не успела сообщить свой новый адрес своим друзьям. Женщина рассказала местным журналистам, что открытку ей отправила подруга из Шотландии. Обычно они созванивались по видеосвязи, а потому нужды писать ей новый почтовый адрес Трейси не видела.
Но в конце января британка попала в больницу, где перенесла операцию на позвоночнике. Чтобы поддержать ее, подруга отправила ей открытку, но поскольку точного адреса она не знала, то на конверте указала лишь общую информацию — название городка и имя с фамилией подруги. Также отправительница указала, что Трейси живет «где-то в верхней части города».
Несмотря на крайне скудную информацию, местный почтальон
Чтобы поблагодарить работника почтовой службы, женщина рассказала об этой истории в соцсетях, а затем и местным журналистам, пишет Metro.
Екатерина Гура