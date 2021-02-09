13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят южнокорейские «Фиолетовые острова» (фото)
Удивительное и яркое место.
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В Южной Корее в уезде Синан в провинции
Свое название острова получили не просто так — практически все объекты на их территории окрашены в красивый фиолетовый цвет: мост, прибрежная зона, крыши домов, дорожки, мебель и посуда в кафе и ресторанах, такси, отделка отеля и одежда обслуживающего персонала. Кроме того, местные фермеры выращивают здесь поля из лаванды сиреневых оттенков.
Этот проект был разработан в 2015 году, как попытка спасти местную экономику. Дело в том, что на этих крошечных островах проживает лишь около 150 человек и практически нет работы. С тех пор, как власти сделали Банвол и Бакджи фиолетовыми, интерес к этим местам резко возрос. Сейчас здесь процветает туристический и фермерский бизнес: местные жители выращивают цветы и овощи, ловят рыбу, которую здесь же и готовят для гостей, и делают сувениры. На островах также работают два ресторана, несколько кафе, гостиница, а также прокат велосипедов.
Кстати, попасть на территорию островов можно за символическую плату, но туристам, одетым в фиолетовую одежду, вход бесплатный.
Екатерина Гура