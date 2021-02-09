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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британского миллионера обязали снести замок во Франции за $64 миллиона

Шато было возведено без разрешения в заповедной зоне

Верховный суд Франции в начале февраля признал виновным в незаконном строительстве замка британского миллионера Патрика Дитера. В 2000 году бизнесмен начал возводить в охраняемой лесной зоне в Грасе комплекс сооружений под названием «Шато Дитера».

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Общая площадь построек составляет 3 тысячи квадратных метров. На территории шато расположен огромный особняк в тосканском стиле, две вертолетные площадки, бассейн и итальянский сад. Внутри замка есть несколько лаунж-зон, библиотека, камин XV века и погреб с винным залом. В одной части особняка живет сам миллионер с супругой, а другая представляет собой отель-люкс на 18 номеров, в которых могут разместиться 36 гостей.

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«Шато Дитера» пользуется большой популярностью среди состоятельных клиентов со всего мира. Здесь часто устраивают свадьбы и дни рождения, а также шато арендуют для съемок глянцевые журналы, пишет Insider.

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Сообщается, что особняк стоимостью 64 миллиона долларов строился 11 лет, но за это время местные власти не слишком обращали на него внимание. После открытия шато для гостей, соседи начали жаловаться на миллионера из-за шума — на территории особняка установлена ​​аудиосистема из 132 динамиков, а на вечеринках там иногда собиралось до двух тысяч гостей.

После этого чиновники решили провести проверку и выяснили, что Дитер построил замок без каких-либо разрешительных документов и в охраняемой лесной зоне.

Верховный суд Франции оштрафовал британца на 550 тысяч долларов и обязал снести все постройки до 2022 года. За каждый день просрочки сноса миллионер должен будет платить дополнительные 600 долларов.

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Сейчас адвокаты Дитера намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, но французские чиновники уверены в бесполезности этого шага и советуют поторопиться со сносом.

Екатерина Гура

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