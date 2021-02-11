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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

На территории отеля в Индии заметили льва (видео)

Это случилось ранним утром, когда постояльцы еще спали

Камеры видеонаблюдения в отеле Sarovar Portico в индийском городе Джунагад, штат Гуджарат, зафиксировали необычного гостя. Около пяти часов утра к территории отеля подошел большой азиатский лев и, перепрыгнув через небольшое ограждение, решил прогуляться по отелю.

Лев прошел мимо будки охранника, который сразу же сообщил сотрудникам отеля об опасности и посоветовал не открывать двери.

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Однако само животное тоже растерялось. На записях видно, как лев медленно идет по дорожке к парковке, осматривается по сторонам и возвращается обратно к главному входу.

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По словам охранника, на территории отеля лев провел около минуты. Скорее всего, он просто заблудился. А когда понял, что идет не в том направлении, развернулся и ушел, пишет The Indian Express.

Екатерина Гура

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