14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
На территории отеля в Индии заметили льва (видео)
Это случилось ранним утром, когда постояльцы еще спали
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Камеры видеонаблюдения в отеле Sarovar Portico в индийском городе Джунагад, штат Гуджарат, зафиксировали необычного гостя. Около пяти часов утра к территории отеля подошел большой азиатский лев и, перепрыгнув через небольшое ограждение, решил прогуляться по отелю.
Лев прошел мимо будки охранника, который сразу же сообщил сотрудникам отеля об опасности и посоветовал не открывать двери.
Однако само животное тоже растерялось. На записях видно, как лев медленно идет по дорожке к парковке, осматривается по сторонам и возвращается обратно к главному входу.
По словам охранника, на территории отеля лев провел около минуты. Скорее всего, он просто заблудился. А когда понял, что идет не в том направлении, развернулся и ушел, пишет The Indian Express.
Екатерина Гура