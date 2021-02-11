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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пропавшую кошку из США нашли через четыре года в тысяче километров от дома

Как животное преодолело этот путь — остается загадкой.

Житель американского города Спрингдейл, штат Арканзас, Джастин Браун в феврале принес к ветеринару бездомного кота, которого они вместе с соседями подкармливали весь прошлый год. Мужчина рассказал, что кот к ним прибился около года назад, но был довольно диким, а потому поймать и отнести его к специалисту им удалось только сейчас.

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При осмотре врач не нашел у животного никаких проблем со здоровьем и отметил, что люди хорошо заботились о нем, ведь он был довольно упитанным. Но при осмотре обнаружилось и нечто интересное — ветеринар нашел у кота чип, по которому узнал, что зовут четырехлапого Карл и он четыре года назад пропал из дома Джейсона Ладлума в Бэй-Сити, штат Техас.

Каким образом кот преодолел расстояние почти в тысячу километров из Техаса в Арканзас так и осталось загадкой. Зато теперь его ждет совершенно новая домашняя жизнь — обрадованный хозяин Карла уже приехал и забрал хвостатого путешественника домой. И, судя по видео, кот вовсе не был против вернутся в свою семью, пишет UPI.

Екатерина Гура

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