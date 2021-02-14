Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
10:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

День святого Валентина: необычные факты о празднике

Традиции, рекорды и необычные «валентинки».

Самая старая «валентинка» в мире

Существует легенда, что самую первую «валентинку» в мире написал сам святой Валентин перед своей казнью. Но официально зарегистрированная любовная записка, датированная 14 февраля 1415 года, принадлежит герцогу орлеанскому Карлу, который писал любовные письма своей жене, пока сидел в Лондонском Тауэре. Эта «валентинка» сейчас хранится в Британском музее.

«Балы влюбленных» в Российской империи

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться как праздник любви еще в XIII веке. Этому способствовала «реклама» в английской и французской литературе. Глядя на Запад, праздник начали отмечать и российские дворяне. Девушки делали «валентинки» из шелка, с засушенными или живыми цветами, которые открыто или тайно дарили своему избраннику.

Также была традиция в этот день устраивать «Балы влюбленных», особенно если в доме были девушки на выданье. Туда обязательно приглашались потенциальные женихи. Кстати, такая традиция была вполне «рабочей» — нередко после праздника играли много свадеб. В современной России праздник вновь стал популярен в начале 90-х годов прошлого века.

Источник: AFP 2020

Самая дорогая «валентинка»

Самым щедрым признанием в любви в истории праздника считается «валентинка», подаренная греческим миллиардером Аристотелем Онассисом своей возлюбленной — оперной певице Марии Каллас в 1960 году.

Валентинка представляла собой ювелирное украшение в виде сердца из золота, изумрудов, алмазов и других драгоценных камней и была «упакована» в норковую шубу.

Стоимость этой валентинки составляла примерно 300 тысяч долларов.

Источник: AP 2020

Мужской праздник

В Японии День святого Валентина является только мужским праздником. В этот день женщины дарят подарки своим возлюбленным. Самыми популярными презентами являются розы и шоколад, но и более дорогие подарки тоже считаются уместными. А вот в марте наступает очередь поздравлять женщин — их праздник называется Белый день.

Источник: Behzad Ghaffarian/CC0

Запрещенный день

В некоторых мусульманских странах, например, в Иране и Саудовской Аравии, день Святого Валентина официально запрещен. Религиозные и государственные деятели называют его «блудливым» праздником и считают, что он пропагандирует грех и пагубно влияет на традиционные моральные ценности. Кстати, такого же мнения придерживается и православная церковь. Неоднократно священнослужители пытались запретить День святого Валентина в России, но праздник по-прежнему пользуется популярностью в стране.

Руководство по написанию валентинок

Не все мужчины могут похвастаться красивым слогом и богатой фантазией для написания любовных писем, а потому специально для них в Англии в 1797 году было издано «Руководство для молодого человека по написанию валентинок». По сути, это был сборник коротких поздравлений в стихах и рекомендаций по написанию посланий возлюбленным.

Источник: AFP 2020

Массовая свадьба под водой

14 февраля 2001 года ознаменовалось мировым рекордом.

В этот день возле острова Крадан в южной части Таиланда 34 пары из 22 стран обменялись свадебными клятвами под водой на глубине десяти метров.

Это событие занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая подводная свадьба.

Источник: AFP 2020

Рекордные поцелуи

Еще один «любовный» рекорд был установлен 14 февраля 2010 года в Мехико. Там одновременно в поцелуе слились почти 20 тысяч пар, а если точнее, то 39 897 участников. А вот самый долгий поцелуй в День всех влюбленных был зарегистрирован в 2003 году в Таиланде. Там пара влюбленных соприкасалась губами в поцелуе в течение 58 часов 35 минут.

Екатерина Гура

Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Заместитель Псаки ушел в отставку из-за скандала с журналистами
Илон Маск обратился на русском к Владимиру Путину
В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе
Москва утонула в сугробах (фото)
Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс
Здоровье
Худшая пациентка на свете: как с ней поступят в России и в США? Разбираем случай вместе с юристом.
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Леди
Лорак, Безрукова и Смехова блистали на рауте в Москве Звезды вышли в свет в эффектных нарядах
Новости партнеров
Западные спецслужбы ещё в 2007 году присвоили Навальному псевдоним
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь