10:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
День святого Валентина: необычные факты о празднике
Традиции, рекорды и необычные «валентинки».
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Существует легенда, что самую первую «валентинку» в мире написал сам святой Валентин перед своей казнью. Но официально зарегистрированная любовная записка, датированная 14 февраля 1415 года, принадлежит герцогу орлеанскому Карлу, который писал любовные письма своей жене, пока сидел в Лондонском Тауэре. Эта «валентинка» сейчас хранится в Британском музее.
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться как праздник любви еще в XIII веке. Этому способствовала «реклама» в английской и французской литературе. Глядя на Запад, праздник начали отмечать и российские дворяне. Девушки делали «валентинки» из шелка, с засушенными или живыми цветами, которые открыто или тайно дарили своему избраннику.
Также была традиция в этот день устраивать «Балы влюбленных», особенно если в доме были девушки на выданье. Туда обязательно приглашались потенциальные женихи. Кстати, такая традиция была вполне «рабочей» — нередко после праздника играли много свадеб. В современной России праздник вновь стал популярен в начале 90-х годов прошлого века.
Самым щедрым признанием в любви в истории праздника считается «валентинка», подаренная греческим миллиардером Аристотелем Онассисом своей возлюбленной — оперной певице Марии Каллас в 1960 году.
Стоимость этой валентинки составляла примерно 300 тысяч долларов.
В Японии День святого Валентина является только мужским праздником. В этот день женщины дарят подарки своим возлюбленным. Самыми популярными презентами являются розы и шоколад, но и более дорогие подарки тоже считаются уместными. А вот в марте наступает очередь поздравлять женщин — их праздник называется Белый день.
В некоторых мусульманских странах, например, в Иране и Саудовской Аравии, день Святого Валентина официально запрещен. Религиозные и государственные деятели называют его «блудливым» праздником и считают, что он пропагандирует грех и пагубно влияет на традиционные моральные ценности. Кстати, такого же мнения придерживается и православная церковь. Неоднократно священнослужители пытались запретить День святого Валентина в России, но праздник
Не все мужчины могут похвастаться красивым слогом и богатой фантазией для написания любовных писем, а потому специально для них в Англии в 1797 году было издано «Руководство для молодого человека по написанию валентинок». По сути, это был сборник коротких поздравлений в стихах и рекомендаций по написанию посланий возлюбленным.
14 февраля 2001 года ознаменовалось мировым рекордом.
Это событие занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая подводная свадьба.
Еще один «любовный» рекорд был установлен 14 февраля 2010 года в Мехико. Там одновременно в поцелуе слились почти 20 тысяч пар, а если точнее, то 39 897 участников. А вот самый долгий поцелуй в День всех влюбленных был зарегистрирован в 2003 году в Таиланде. Там пара влюбленных соприкасалась губами в поцелуе в течение 58 часов 35 минут.
Екатерина Гура