11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена предполагаемая «родина» Стоунхенджа
Ученые нашли несколько доказательств того, что знаменитый кромлех в графстве Уилтшир — воссозданный круг из
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Изучающие холмы Пресели в британском Уэльсе археологи утверждают, что Стоунхендж был изначально установлен в этой местности, известной как
В
В новом исследовании, опубликованном в Antiquity, ученые изучали древние карьеры в
Оказалось, что оба кромлеха были установлены по солнцу на восходе в день летнего солнцестояния, и что диаметр
Один из камней Стоунхенджа также имеет необычное поперечное сечение, которое соответствует одной из ям, оставшихся на месте кромлеха в
О том, что монолиты для Стоунхенджа были привезены из Уэльса, ученым известно давно. Еще в 1923 году британский геолог и археолог Герберт Томас даже разработал маршрут, по которому строители могли транспортировать камни. Он составляет примерно 380 км.
Область Пресели в Уэльсе была густонаселенной частью неолитической Британии. Но около 3000 года до нашей эры она внезапно опустела. Вероятно, население по
Анна Лысенко