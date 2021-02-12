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11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена предполагаемая «родина» Стоунхенджа

Ученые нашли несколько доказательств того, что знаменитый кромлех в графстве Уилтшир — воссозданный круг из юго-западного Уэльса.

Изучающие холмы Пресели в британском Уэльсе археологи утверждают, что Стоунхендж был изначально установлен в этой местности, известной как Ваун-Маун.

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Холм Пресели

В Ваун-Маун сохранились четыре древних монолита. В 2018 году в ходе археологических раскопок рядом с ними были обнаружены пустые ямы, говорящие о том, что камни являлись частью бывшего круга, подобного Стоунхенджу. Этот кромлех древние кельты построили около 3400 года до нашей эры. Он был третьим по величине в Великобритании после Эйвбери в Уилтшире и Стэнтона Дрю в Сомерсете.

В новом исследовании, опубликованном в Antiquity, ученые изучали древние карьеры в Ваун-Маун, где могли добывать камни для местного кромлеха. Они также сравнили круг в Уэльсе со Стоунхенджем и нашли несколько параллелей.

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Оказалось, что оба кромлеха были установлены по солнцу на восходе в день летнего солнцестояния, и что диаметр Ваун-Маун составлял 110 метров, как и у внешнего круга Стоунхенджа.

Один из камней Стоунхенджа также имеет необычное поперечное сечение, которое соответствует одной из ям, оставшихся на месте кромлеха в Ваун-Мауне. Остатки камня в углублении относятся к тому же типу горной породы, что и у камня с сечением в Стоунхендже.

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Один из монолитов в Ваун-Маун

О том, что монолиты для Стоунхенджа были привезены из Уэльса, ученым известно давно. Еще в 1923 году британский геолог и археолог Герберт Томас даже разработал маршрут, по которому строители могли транспортировать камни. Он составляет примерно 380 км.

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Стоунхендж

Область Пресели в Уэльсе была густонаселенной частью неолитической Британии. Но около 3000 года до нашей эры она внезапно опустела. Вероятно, население по какой-то причине снялось с места и мигрировало в другой регион, забрав с собой свои священные камни. Причину переселения ученым еще предстоит выяснить.

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