00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 февраля
Появление первой в мире синоптической карты, начало Ледового похода Балтийского флота и другие памятные события, происходившие 19 февраля в разные годы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
19 февраля во многих странах мира отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.
Этот день был учрежден в 1986 году, когда в силу вступил мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией. Памятная дата призвана привлечь внимание всего человечества к вопросам защиты уникальных видов млекопитающих, многие из которых находятся на грани исчезновения.
Сегодня в России отмечают День орнитолога. Этот профессиональный праздник появился в 1983 году. Именно тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. 19 февраля День орнитолога отмечают и во многих бывших советских республиках.
В 1855 году в этот день в мире появилась первая синоптическая карта. Ее создателем стал директор Парижской обсерватории Урбен Жан Жозеф Леверье, который представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Так началась история одной из самых востребованных сегодня информационных технологий.
На первой карте были нарисованы линии равного давления, и обнаружилось, что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей прабабушки по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней. Сегодня карты погоды обрабатывают с помощью компьютерных систем, которые позволяют в считанные секунды производить расчеты, которые раньше синоптики проводили часами.
19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Гельсингфорса в Кронштадт. В историю России она вошла под названием Ледовый поход Балтийского флота. В результате операции были спасены от захвата и перебазированы 236 кораблей и судов. Возвращение флота в свою главную базу придало устойчивость обороне Петрограда и упрочило положение нашей страны.
31 год назад появился графический редактор Adobe Photoshop, ставший впоследствии популярным и всемирно известным. Сегодня Photoshop — норма для
Начиналось все в 1980-х годах в США, когда программист Томас Нолл разработал в 1987 году программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом в 1984 году. Томас показал свою разработку брату Джону Ноллу — супервайзеру спецэффектов, знакомых по фильмам «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря». Джон с огромным интересом отнесся к идее брата и принял участие в ее развитии, работая над расширениями программы.