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День в истории: 19 февраляПоявление первой в мире синоптической карты, начало Ледового похода Балтийского флота и другие памятные события, происходившие 19 февраля в разные годы
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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 февраля

Появление первой в мире синоптической карты, начало Ледового похода Балтийского флота и другие памятные события, происходившие 19 февраля в разные годы.

Источник: Rémi Boudousquié/CC0

Всемирный день защиты морских млекопитающих

19 февраля во многих странах мира отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

Этот день был учрежден в 1986 году, когда в силу вступил мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией. Памятная дата призвана привлечь внимание всего человечества к вопросам защиты уникальных видов млекопитающих, многие из которых находятся на грани исчезновения.

День орнитолога в России

Сегодня в России отмечают День орнитолога. Этот профессиональный праздник появился в 1983 году. Именно тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. 19 февраля День орнитолога отмечают и во многих бывших советских республиках.

Появление синоптической карты

В 1855 году в этот день в мире появилась первая синоптическая карта. Ее создателем стал директор Парижской обсерватории Урбен Жан Жозеф Леверье, который представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Так началась история одной из самых востребованных сегодня информационных технологий.

На первой карте были нарисованы линии равного давления, и обнаружилось, что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей прабабушки по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней. Сегодня карты погоды обрабатывают с помощью компьютерных систем, которые позволяют в считанные секунды производить расчеты, которые раньше синоптики проводили часами.

Начало Ледового похода Балтийского флота

19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Гельсингфорса в Кронштадт. В историю России она вошла под названием Ледовый поход Балтийского флота. В результате операции были спасены от захвата и перебазированы 236 кораблей и судов. Возвращение флота в свою главную базу придало устойчивость обороне Петрограда и упрочило положение нашей страны.

День рождения Photoshop

31 год назад появился графический редактор Adobe Photoshop, ставший впоследствии популярным и всемирно известным. Сегодня Photoshop — норма для фотографа-профессионала, полиграфиста, дизайнера или просто любителя.

Начиналось все в 1980-х годах в США, когда программист Томас Нолл разработал в 1987 году программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом в 1984 году. Томас показал свою разработку брату Джону Ноллу — супервайзеру спецэффектов, знакомых по фильмам «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря». Джон с огромным интересом отнесся к идее брата и принял участие в ее развитии, работая над расширениями программы.

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