15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коренные американцы унаследовали некоторые черты лица денисовцев
Это первый доказанный случай влияния генов вымерших видов или подвидов людей на внешность людей современных.
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Отдельные черты лица коренных американцев Латинской Америки, в частности, толщина губ, оказались унаследованы от денисовцев — вымершего подвида людей.
К такому выводу пришла международная группа ученых, которая изучала гены коренных жителей Латинской Америки, влияющие на внешность человека. Анализируя геном 6169 латиноамериканцев, ученые выделили в целом 32 области (локуса) генов, которые влияют на форму и длину носа, губ, бровей и других частей лица.
Влияющий на толщину губ ген TBX15 оказался связан с генами денисовцев. «Предшественник» этого гена, вероятно, появился в Центральной Азии, чтобы помочь денисовцам приспособиться к холодному климату. Он мог влиять на распределение жировых отложений в организме, говорит доктор Каустуб Адхикари из Университетского колледжа Лондона.
Позже ген был передан людям современного типа, когда группы денисовцев и Homo sapiens встретились и стали скрещиваться. По словам ученых, это первый доказанный случай влияния генов вымерших видов людей на внешность людей современных.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Анна Лысенко