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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коренные американцы унаследовали некоторые черты лица денисовцев

Это первый доказанный случай влияния генов вымерших видов или подвидов людей на внешность людей современных.

Отдельные черты лица коренных американцев Латинской Америки, в частности, толщина губ, оказались унаследованы от денисовцев — вымершего подвида людей.

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Облик Homo denisovensis по версии художника Тома Бьерклунда

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая изучала гены коренных жителей Латинской Америки, влияющие на внешность человека. Анализируя геном 6169 латиноамериканцев, ученые выделили в целом 32 области (локуса) генов, которые влияют на форму и длину носа, губ, бровей и других частей лица.

Влияющий на толщину губ ген TBX15 оказался связан с генами денисовцев. «Предшественник» этого гена, вероятно, появился в Центральной Азии, чтобы помочь денисовцам приспособиться к холодному климату. Он мог влиять на распределение жировых отложений в организме, говорит доктор Каустуб Адхикари из Университетского колледжа Лондона.

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Облик девушки Homo denisovensis, воссозданный на основе анализа ДНК

Позже ген был передан людям современного типа, когда группы денисовцев и Homo sapiens встретились и стали скрещиваться. По словам ученых, это первый доказанный случай влияния генов вымерших видов людей на внешность людей современных.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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