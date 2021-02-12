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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музыкальный инструмент возрастом 18 тысяч лет снова зазвучал

Вскоре ученые воссоздадут конх полностью.

Французские ученые воспроизвели звучание сделанного из морской раковины доисторического музыкального инструмента.

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Раковина хищного моллюска Charonia lampas (этот вид все еще обитает в Атлантике) была обнаружена ещё в 1931 году у входа в пещеру Марсулас на юге Франции, где сохранились древние наскальные рисунки. Радиоуглеродное датирование показало, что пещера была заселена еще 18 тысяч лет назад.

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Только спустя 90 лет ученые обратили внимание, что заостренная вершина раковины, все это время хранившейся в музее, сломана, сообщает AFP. Но это самая твердая ее часть, поэтому, скорее всего, ее повредили намеренно, чтобы создать конх.

Компьютерная томография позволила обнаружить два аккуратно проделанных отверстия. Вероятно также, к инструменту прилагался костяной мундштук, который помогал извлекать из него звуки. Как оказалось, древний духовой инструмент издает звуки с громкостью в 100 дБ в метре от себя.

Теперь ученые обещают воссоздать инструмент полностью.

Анна Лысенко

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