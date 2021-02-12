18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музыкальный инструмент возрастом 18 тысяч лет снова зазвучал
Вскоре ученые воссоздадут конх полностью.
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Французские ученые воспроизвели звучание сделанного из морской раковины доисторического музыкального инструмента.
Раковина хищного моллюска Charonia lampas (этот вид все еще обитает в Атлантике) была обнаружена ещё в 1931 году у входа в пещеру Марсулас на юге Франции, где сохранились древние наскальные рисунки. Радиоуглеродное датирование показало, что пещера была заселена еще 18 тысяч лет назад.
Только спустя 90 лет ученые обратили внимание, что заостренная вершина раковины, все это время хранившейся в музее, сломана, сообщает AFP. Но это самая твердая ее часть, поэтому, скорее всего, ее повредили намеренно, чтобы создать конх.
Компьютерная томография позволила обнаружить два аккуратно проделанных отверстия. Вероятно также, к инструменту прилагался костяной мундштук, который помогал извлекать из него звуки. Как оказалось, древний духовой инструмент издает звуки с громкостью в 100 дБ в метре от себя.
Теперь ученые обещают воссоздать инструмент полностью.
Анна Лысенко