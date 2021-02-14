14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бывшие одноклассники из США узнали, что они близнецы
Их разлучили при рождении.
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51-летние бывшие одноклассники из американского штата Индиана оказались родными братом и сестрой, разлученными при рождении.
Не так давно штат открыл публичный доступ к документам об усыновлении, которым больше 50 лет. Карен Уорнер, которая знала, что ее удочерили, решила поискать имя своей биологической матери, чтобы проверить, нет ли у нее кровных родственников, сообщает
К своему удивлению Карен узнала, что у нее был
В конце концов женщина проверила местные списки избирателей и нашла в них имена трех мужчин, дата рождения которых подходила. Одно имя из трех оказалось знакомым. Это был ее бывший одноклассник Майк Джекман. Карен тут же связалась с ним в соцсетях.
Тест ДНК подтвердил догадку: Майк и Карен оказались братом и сестрой, нашедшими друг друга спустя 51 год. Теперь родственники регулярно созваниваются и встречаются семьями.
Анна Лысенко