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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывшие одноклассники из США узнали, что они близнецы

Их разлучили при рождении.

51-летние бывшие одноклассники из американского штата Индиана оказались родными братом и сестрой, разлученными при рождении.

Не так давно штат открыл публичный доступ к документам об усыновлении, которым больше 50 лет. Карен Уорнер, которая знала, что ее удочерили, решила поискать имя своей биологической матери, чтобы проверить, нет ли у нее кровных родственников, сообщает WTHR-TV.

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К своему удивлению Карен узнала, что у нее был брат-близнец, которого тоже усыновили. Женщина начала его поиски, но результатов они не приносили, так как Уорнер не знала о брате ничего, кроме даты и места рождения.

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В конце концов женщина проверила местные списки избирателей и нашла в них имена трех мужчин, дата рождения которых подходила. Одно имя из трех оказалось знакомым. Это был ее бывший одноклассник Майк Джекман. Карен тут же связалась с ним в соцсетях.

Тест ДНК подтвердил догадку: Майк и Карен оказались братом и сестрой, нашедшими друг друга спустя 51 год. Теперь родственники регулярно созваниваются и встречаются семьями.

Анна Лысенко

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