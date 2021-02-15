Американец нашел в стене подвала древний тайник моряка

Пользователь Reddit с ником dontbanmynewaccaunt в середине февраля ремонтировал подвальное помещение своего офиса. Разломав одну стену, он случайно нашел старинный тайник. Своей необычной находкой американец решил поделиться с миром и опубликовал фото найденных артефактов на сайте.
Среди вещей, спрятанных в стене, были несколько сосудов, пустая банка, старая свеча, коробка для медикаментов, снимок старинного корабля, мужской портрет, а также два мешка с цепями противоскольжения, датируемые 24 марта 1903 года и 23 августа 1904 года.
Автор поста поинтересовался у пользователей сайта, не известны ли им эти предметы или подобные истории о тайниках. В комментариях ему написали, что корабль на фото похож на судно Вайоминг, известное как самый большой деревянный корабль в мире.
Теперь владелец находки планирует показать вещи из тайника специалистам, ведь возможно, что они представляют какую-то историческую ценность и могут стоить немало денег.