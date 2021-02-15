Опубликовано Carl Moulton Среда, 10 февраля 2021 г.
19:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадец собрал рекордную коллекцию запонок (фото)
Представителям Книги рекордов Гиннесса понадобилось два года, чтобы подтвердить его результат
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Пастор Карл Моултон из городка Оранджвилл, что в канадской провинции Онтарио, официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей необычной коллекции. Мужчина собрал 1925 пар уникальных запонок.
По словам рекордсмена, он начал коллекционировать запонки около семи лет назад, а когда его дочь сказала, что он не очень далек от мирового рекорда, Моултон решил попробовать оставить свое имя в истории.
Заявку на регистрацию рекорда Карл отправил еще два года назад, и за время ее рассмотрения коллекция увеличилась до почти трех тысяч пар. Правда, их уже считать не стали.
Моултон рассказал, что самым сложным в этой истории оказалась сама подача заявки. Ему пришлось приглашать ювелира и мэра города, которые должны были лично пересчитать экземпляры и подписать документы. Кроме того, коллекционер должен был дать письменное описание каждой запонки. На рассмотрение заявки у представителей Книги рекордов Гиннеса ушло целых два года, зато теперь Моултон официально носит звание рекордсмена.
Канадец признался, что увеличивать свою коллекцию больше не планирует, ведь он уже достиг всего, чего хотел, сообщает
Екатерина Гура