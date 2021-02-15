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20:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкие чайки помешали строительству собора в Новой Зеландии

Птицы охраняются законом

Власти новозеландского города Крайстчерч уже второй год не могут начать строительство Собора Святого Причастия. В 2011 году мощное землетрясение разрушило старое здание, и чиновники решили его снести, а рядом построить новое.

Для строительства выделили участок неподалеку, на котором находятся руины офисного здания, но оказалось, что территория уже занята. Второй год подряд там гнездятся буллеровые чайки, которые обитают только в Новой Зеландии и до недавнего времени находились на грани исчезновения. Сейчас их популяция начала восстанавливаться, но птицы по-прежнему входят в список охраняемых животных, пишет The Guardian.

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Законом запрещено тревожить чаек в сезон размножения — за это грозит штраф в размере 100 тысяч долларов или даже тюремный срок. А потому местным властям ничего не оставалось делать, как оградить будущую стройплощадку забором и развесить объявления о «неприкасаемости» птиц.

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Любопытно, что обычно буллеровые чайки гнездятся у галечных и песочных берегов водоемов, а вот в городе такая активность замечена впервые.

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В первый раз птицы прилетели гнездоваться на руины в ноябре 2019 года, тогда орнитологи насчитали около 300 чаек. Специалисты были удивлены и предположили, что на следующий год птицы не вернутся, но ошиблись. В 2020 году чайки вновь прилетели на понравившееся место, и все строительные снова пришлось отложить.

Теперь орнитологи ждут появления на свет птенцов. Как только они станут самостоятельными и покинут гнезда, руины офисного здания накроют сеткой, чтобы птицы больше не смогли там вить гнезда.

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Ученые полагают, что буллеровые чайки прилетают сюда из заповедника Чарльзуорт, который находится неподалеку. Их гнездование в городе не радует ни орнитологов, ни владельцев местных ресторанов, чьих клиентов терроризируют голодные птицы.

Екатерина Гура

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