Гигантскую древнюю рыбу перепутали с птеродактилем

Ученых из Портсмутского университета попросили проверить необычную окаменелость из частной коллекции. Купивший ее коллекционер подозревал, что это может быть часть черепа птеродактиля — гигантского птерозавра, жившего в конце юрского периода.
Взявшийся установить истину палеонтолог Дэвид Мартилл был озадачен. Как оказалось, перед ним вовсе не фрагмент летающего ящера, а фрагмент гигантской доисторической рыбы латимерии, сообщает Daily Mail.
Латимерии считались вымершими еще 65 млн лет назад, пока в 1938 году их не обнаружили у побережья Южной Африки. Эти живые ископаемые вырастают в длину до 190 см и весят до 90 кг, но во времена динозавров латимерии были в два раза крупнее.
Обнаруженный фрагмент оказался окаменелыми легкими рыбы. У современных видов они сохранились в рудиментарном виде.
Как утверждает профессор Мартилл, этот экземпляр латимерии должен был достигать 4,9 метров в длину, то есть доисторическая рыба была крупнее большой белой акулы. Пока что это самая большая латимерия из когда-либо обнаруженных.
Коллекционер оказался разочарован тем, что так и не завладел птеродактилем, но ученые называют находку выдающейся.
Окаменелость была обнаружена в фосфатных месторождениях рядом с городом Уэд-Зем в Марокко. Это первая латимерия, когда-либо обнаруженная в этом месте.