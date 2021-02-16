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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантскую древнюю рыбу перепутали с птеродактилем

Палеонтологический конфуз.

Ученых из Портсмутского университета попросили проверить необычную окаменелость из частной коллекции. Купивший ее коллекционер подозревал, что это может быть часть черепа птеродактиля — гигантского птерозавра, жившего в конце юрского периода.

Взявшийся установить истину палеонтолог Дэвид Мартилл был озадачен. Как оказалось, перед ним вовсе не фрагмент летающего ящера, а фрагмент гигантской доисторической рыбы латимерии, сообщает Daily Mail.

Латимерии считались вымершими еще 65 млн лет назад, пока в 1938 году их не обнаружили у побережья Южной Африки. Эти живые ископаемые вырастают в длину до 190 см и весят до 90 кг, но во времена динозавров латимерии были в два раза крупнее.

Обнаруженный фрагмент оказался окаменелыми легкими рыбы. У современных видов они сохранились в рудиментарном виде.

Как утверждает профессор Мартилл, этот экземпляр латимерии должен был достигать 4,9 метров в длину, то есть доисторическая рыба была крупнее большой белой акулы. Пока что это самая большая латимерия из когда-либо обнаруженных.

Коллекционер оказался разочарован тем, что так и не завладел птеродактилем, но ученые называют находку выдающейся.

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Современная латимерия

Окаменелость была обнаружена в фосфатных месторождениях рядом с городом Уэд-Зем в Марокко. Это первая латимерия, когда-либо обнаруженная в этом месте.

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