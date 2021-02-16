Four people in this photo from r/blackmagicfuckery
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети пытаются разгадать снимок с «парящей» бутылкой
Идеальная оптическая иллюзия
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Идеальная оптическая иллюзия
Пользователь Reddit опубликовал снимок, который многих озадачил. На фото попали три человека, которые при этом держат четыре маленькие бутылки. Кажется, будто одна из бутылочек просто самостоятельно парит в воздухе.
Пользователям снимок с оптической иллюзией пришелся по душе, а потому быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям.
Самые внимательные все же разгадали секрет «левитирующей» бутылки и отметили идеальную маскировку четвертого героя на фото.
You just have to zoom in and you can see the 4th arm and hand... pic.twitter.com/7uxf6fvR2X— Chootchy Face (@chootchyface) February 15, 2021
Екатерина Гура