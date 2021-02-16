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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети пытаются разгадать снимок с «парящей» бутылкой

Идеальная оптическая иллюзия

Пользователь Reddit опубликовал снимок, который многих озадачил. На фото попали три человека, которые при этом держат четыре маленькие бутылки. Кажется, будто одна из бутылочек просто самостоятельно парит в воздухе.

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Пользователям снимок с оптической иллюзией пришелся по душе, а потому быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям.

Four people in this photo from r/blackmagicfuckery

Самые внимательные все же разгадали секрет «левитирующей» бутылки и отметили идеальную маскировку четвертого героя на фото.

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