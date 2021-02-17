15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Танцы» ДНК показали в высоком разрешении
Молекула оказалась очень подвижной.
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Ученые из Великобритании впервые получили снимки ДНК с чрезвычайно высоким разрешением.
В таком невероятном масштабе неожиданно оказалось, что ДНК внутри клетки может быть чрезвычайно подвижной: она постоянно изгибается и меняет форму, словно танцует, говорят исследователи в работе, опубликованной в Nature Communications.
Эти скрытые движения удалось запечатлеть благодаря атомной микроскопии и последующей обработке на суперкомпьютере.
«Увидеть — значит поверить, но для
«Разработанные нами видеоролики позволяют наблюдать скручивание ДНК с невиданной ранее степенью детализации», — добавила она.
Ученые считают, что их исследование может привести к появлению новых генетических методов лечения.
Анна Лысенко