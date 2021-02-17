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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Танцы» ДНК показали в высоком разрешении

Молекула оказалась очень подвижной.

Источник: ALB Payne et al. / Nature Communications

Ученые из Великобритании впервые получили снимки ДНК с чрезвычайно высоким разрешением.

В таком невероятном масштабе неожиданно оказалось, что ДНК внутри клетки может быть чрезвычайно подвижной: она постоянно изгибается и меняет форму, словно танцует, говорят исследователи в работе, опубликованной в Nature Communications.

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Эти скрытые движения удалось запечатлеть благодаря атомной микроскопии и последующей обработке на суперкомпьютере.

«Увидеть — значит поверить, но для чего-то такого маленького, как ДНК, увидеть спиральную структуру всей молекулы чрезвычайно сложно», — заявила Элис Пайн, ведущий автор статьи из Университета Шеффилда.

«Разработанные нами видеоролики позволяют наблюдать скручивание ДНК с невиданной ранее степенью детализации», — добавила она.

Ученые считают, что их исследование может привести к появлению новых генетических методов лечения.

Анна Лысенко

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