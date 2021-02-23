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09:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Термостакан и картина за полцены. Последняя зимняя распродажа на AliExpress

После зимней спячки самое время потихоньку просыпаться и наслаждаться весенним настроением. А обрести легкость, вдыхая свежий воздух, дарить тепло и любовь можно не только на 8 марта. Мы с AliExpress собрали для вас универсальные подарки на все случаи жизни. Удивляйте других и радуйтесь сами!

До конца февраля на AliExpress проходит распродажа для любимых. А это значит, что сейчас самое время сменить зимний гардероб на весенний, украсить дом и приобрести актуальные и популярные товары по самым привлекательным ценам и с быстрой доставкой.

А чтобы покупки были еще приятнее, не забудьте воспользоваться нашими специальными промокодами. При оформлении товара введите в специальное поле:

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И поспешите — количество промокодов ограниченно!

Электротренажер для пресса

Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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Электротренажер для пресса

Комфортный электросамокат

Электросамокат Kugo M2 имеет съемное сиденье, надувные колеса и амортизаторы. Он просто складывается и легко помещается в багажник. Подойдет как для езды по асфальту, так и по проселочным, грунтовым дорогам. В качестве подарка он подойдет как подростку, так и взрослому человеку (весом до 100 кг). Руль и сиденье регулируются по высоте. При ночной езде можно включить диодную подсветку и фару, работает стоп-сигнал. Бесплатная ускоренная доставка по России.

Что пишут в отзывах: Продавец — молодец, сервис на лучшем уровне! Приехала коробка, при проверке выяснилось, что сиденье продавилось во время транспортировки, написали продавцу, через несколько дней привезли замену плюс подарочек. Самокат отличный. Посмотреть другие отзывы

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Комфортный электросамокат

Стильные смарт-часы Xiaomi

У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы со скидкой в 33%. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.

Что пишут в отзывах: Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение. Посмотреть другие отзывы

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Стильные смарт-часы Xiaomi

Портативный автомобильный пылесос

Качественный девайс для чистки салона вашего автомобиля. Портативный пылесос практичен и удобен в использовании. Автомобильный пылесос Baseus обладает высокой силой всасывания в 5000 Pa. Компактные размеры устройства позволят убрать пыль во всех труднодоступных местах.

Что пишут в отзывах: Спасибо! Пылесос пришел, работает! Baseus, как обычно, радует! Посмотреть другие отзывы

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Портативный автомобильный пылесос Baseus

Спальный мешок-палатка для активного отдыха

Всепогодный компактный аварийный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

Что пишут в отзывах: Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке. Посмотреть другие отзывы

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Спальный мешок для активного отдыха

Стильные постеры на стену

Выбирайте стильный постер для своего дома за полцены! Такая картина поможет преобразить комнату и добавить ей стиля. Красивый постер станет отличной покупкой для вас и прекрасным подарком для ваших близких! Действует функция ускоренной доставки.

Что пишут в отзывах: Картины замечательные! Потрясающая текстура, напоминает нубук, доставка тоже быстрая. В общем, я довольна! Спасибо продавцу. Посмотреть другие отзывы

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Стильные постеры на стену

Яркий спортивный костюм

Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!

Что пишут в отзывах: Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось. Посмотреть другие отзывы

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Яркий спортивный костюм

Магнитная доска на холодильник

Отличный повод написать добрые слова любимым или составить список дел. С магнитной доской вы не забудете отправить вовремя документ по работе или время прихода гостей. В комплекте идут цветные маркеры и губка для чистки записей. Хорошее настроение вам подарит и то, что доска придет из России, а значит — еще быстрее.

Что пишут в отзывах: Доставка за 7 дней в Московскую область, очень круто. Все соответствует описанию, очень понравился планировщик. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Магнитная доска на холодильник

Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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Умная колонка "Капсула"
Супервыгодная подписка на COMBO

Термостакан

Самый универсальный подарок, который вы можете подобрать своему другу, подруге, любимым — термостакан. Интеллектуальный стакан из нержавеющей стали вовремя утолит жажду или согреет горячим чаем. Хорошее настроение обеспечено! Поторопитесь заказать, пока действует функция ускоренной доставки.

Что пишут в отзывах: Термос классный. Качественно сделан. Две крышки в комплекте. Держит хорошо. За 10 часов температура упала с 99 до 63 градусов. Посмотреть другие отзывы

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Термостакан

Электромассажер для шеи

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

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Электромассажер для шеи

Настольная подставка для ноутбука

Портативная настольная подставка для ноутбука разработана специально, чтобы насладиться интернет-серфингом в кровати, на диване, столе, ковре или даже газоне. Тонкий и стильный дизайн идеально впишется в ваш интерьер. Есть специальные пряжки, которые предотвратят скольжение, панель с вентиляционными отверстиями. Подставка изготовлена из алюминиевого сплава с платформой для мыши. Четыре цвета на выбор. Ускоренная доставка из России. Производитель гарантирует возврат или повторную гарантию.

Что пишут в отзывах: Отличное приспособление! Для ноута подходит и для чтения. Размер оптимальный, качество очень хорошее. С продавцом не общалась. Всем рекомендую. Доставка очень быстрая! Благодарю! Посмотреть другие отзывы

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Настольная подставка для ноутбука

Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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Кроссовки для походов

Яркое постельное белье отличного качества

Комплект постельного белья с разнообразными принтами будет создавать весеннее настроение, даже если по утрам в ваши окна не заглядывает солнце. Оно добавит свежести вашей спальне, сделает ее более светлой и интересной. Комфортная ткань постельного белья подарит незабываемый хороший сон. Можете выбрать любой интересный вам цвет. С функцией ускоренной доставки вы скорее сделаете свои дни светлыми и жизнерадостными!

Что пишут в отзывах: Комплектом довольна. Синтетика, но не скрипит и не искрится, как некоторые пишут, сохнет быстро, расцветка красивая. Все нравится. Буду заказывать еще. Посмотреть другие отзывы

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Яркое постельное белье отличного качества

Потрясающий спортивный костюм для женщин

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы

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Потрясающий спортивный костюм для женщин

Мужские брендовые очки

Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.

Что пишут в отзывах: Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное. Посмотреть другие отзывы

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Мужские брендовые очки

Потрясающий чехол для iPhone

Этот чехол — настоящий хит продаж на AliExpress (почти 80 тысяч заказов!). У него сразу три преимущества. Красивые яркие цвета здесь сочетаются с прозрачной задней стенкой, сквозь которую видно фирменное яблочко. Во-вторых, камеры телефона можно защитить от пыли, влаги или случайных ударов специальной заслонкой. Ну, а третье преимущество — это, конечно же, очень приятная цена. Чехол доставят в Россию быстро, если покупать его еще с каким-то товаром на Ali (в этом случае действует акция «Вместе — быстро»).

Что пишут в отзывах: Чехол отличного качества! И прибыл очень быстро! Любимый. Посмотреть другие отзывы

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Чехол для iPhone

Цифровой деревянный будильник

Светодиодный деревянный будильник отлично впишется в интерьер вашей спальни или офиса. Прибор с голосовым управлением, помимо прямых «обязанностей», также сообщит о температуре. Питаются часы как через USB, так и от 3-х ААА батареек (не входят в комплект). Яркость можно регулировать самостоятельно. Ускоренная доставка из России.

Что пишут в отзывах: Пришло в хорошем состоянии, все работает. Подсветка регулируемая, градусы показывают точную информацию. Остался доволен как слон. Посмотреть другие отзывы

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Цифровой деревянный будильник

Робот для мытья окон

Почему стоит купить: Специальный робот-мойщик окон сэкономит вам время и силы и вымоет окна за вас. Больше не надо балансировать на подоконнике у открытого окна, пытаясь добраться до грязного пятна на стекле. Есть опция доставки из России. Кстати, робот умеет мыть не только стекла, но и, например, кафель.

Что пишут в отзывах: Невероятно удобный, моет хорошо. Посмотреть другие отзывы

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Робот для мытья окон

Складной самокат

Купить самокат в подарок — это отличная идея! Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку.

Что пишут в отзывах: Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью! Посмотреть другие отзывы

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Складной самокат

Спортивный костюм для девочек

Теплый спортивный костюм для маленьких модниц. Удобный, практичный, функциональный — подойдет как для занятий спортом, так и в качестве повседневной одежды. Есть разные расчветки.

Что пишут в отзывах: Комплект, как это описано, цвет и качество 100%, хорошо упакован и пришел вовремя моей дочери понравилось, спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Спортивный костюм для девочек

Смарт-часы

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Смарт-часы

Эпилятор по отличной цене

Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.

Что пишут в отзывах: Просто отличный эпилятор. Заряд держит долго, выдерживает все волоски, очень рекомендую продавца. P. S. В области подмышек нужно быть осторожнее, может зажевать кожу. Посмотреть другие отзывы

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Эпилятор

Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводные наушники

Электрическая зубная щетка по суперцене

Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.

Что пишут в отзывах: Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась. Посмотреть другие отзывы

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Электрическая зубная щетка по суперцене

Зонт с фонарем и подсветкой

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Зонт с фонарем и подсветкой

Стильные тапочки на толстой подошве

Теплые домашние тапочки в спортивном стиле — отличный подарок всем, кто занимается спортом или ведет активный способ жизни.

Что пишут в отзывах: 5 баллов! Посмотреть другие отзывы

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Стильные тапочки на толстой подошве

Надежный пауэрбанк по суперцене

Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.

Что пишут в отзывах: По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен. Смотреть другие отзывы

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Надежный пауэрбанк по суперцене

Классный ноутбук

Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.

Что пишут в отзывах: Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро. Посмотреть другие отзывы

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Ноутбук

Чехол для автомобиля с подогревом

Универсальный подогреваемый чехол для комфортной поездки сделан из высококачественной дышащей ткани. Высокопрочный провод с подогревом и интеллектуальная тепловая защита. Отлично впишется в салон любого авто и станет удивительным подарком автолюбителям. Заказывайте с функцией ускоренной доставки.

Что пишут в отзывах: Быстрая доставка. Продавец на связи. Выглядит красиво. Греет. Посмотреть другие отзывы

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Чехол для автомобиля с подогревом

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