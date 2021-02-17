17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает невероятные картины с помощью бумаги и ножа (фото)
Кропотливая работа и удивительная детализация
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Художник с ником I Cut Paper («Я режу бумагу»), сидя дома на карантине и спасая себя от скуки, решил освоить технику бумажной графики. Сначала он начал вырезать из бумаги узоры, а затем усложнил композиции.
Всего за четыре месяца он так отточил свое мастерство, что сейчас с легкостью вырезает детализированные сложные картины, основанные на фото или известных картинах. Причем I Cut Paper с легкостью справляется как с реалистичными портретами людей и животных, так и с сюжетными картинами или природой.
В своем творчестве художник использует бристольскую бумагу, похожую на тонкий картон, и канцелярский нож.
Екатерина Гура