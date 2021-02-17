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19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ледяные волны превратили берег озера в Нидерландах в инопланетный пейзаж

Белые блестящие камни и застывшие волны.

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В середине февраля на нидерландские провинции Северная Голландия и Флеволанд обрушился зимний шторм, который заметно преобразил природный пейзаж озера Маркермер.

Сильные порывы ветра, выталкивающие на берег воду, и низкие температуры превратили побережье в ледяное царство с блестящими белыми камнями, сосульками на растениях и ледяными кристаллами.

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Местные жители таким преображением остались довольны и отправились на озеро делать красивые зимние фото.

Екатерина Гура

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