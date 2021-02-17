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19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В знаменитом британском замке с молью борются осы-паразиты

Для людей эти осы невредны и почти не видны

В усадьбе Бликлинг-холл, которая находится в графстве Норфолк на востоке Англии и славится своим историческим прошлым, случилось нашествие моли. По словам экспертов, насекомые-вредители появились в таком количестве благодаря очень теплой зиме и отсутствию посетителей из-за локдауна в стране. Моль угрожает коврам, мебели, одежде и другому убранству исторического здания, а потому бороться с ней решили кардинальным способом.

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В особняк запустили стаю крошечных ос-паразитов вида Trichogramma evanescens. В размерах они достигают около 0,5 мм и почти не видны людям.

Эти осы паразитируют на яйцах моли, в которых они откладывают свои собственные яйца. По мере развития зародыш осы уничтожает зародыш моли. Сами же осы живут очень мало, и в конечном итоге быстро погибнут и не будут доставлять посетителям неудобств, пишет CNN.

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Представительница Национального фонда объектов исторического интереса Хиллари Джарвис считает, что этот новаторский метод в будущем сильно поможет спасти историческое наследие от вредителей.

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Отметим, что Бликлинг-холл когда-то принадлежал семейству Болейн. Историки полагают, что в XVI веке именно в этом здании родилась знаменитая Анна Болейн, будущая жена Генриха Восьмого и мать Елизаветы Первой.

Екатерина Гура

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