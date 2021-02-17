19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В знаменитом британском замке с молью борются осы-паразиты
Для людей эти осы невредны и почти не видны
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В усадьбе
В особняк запустили стаю крошечных
Эти осы паразитируют на яйцах моли, в которых они откладывают свои собственные яйца. По мере развития зародыш осы уничтожает зародыш моли. Сами же осы живут очень мало, и в конечном итоге быстро погибнут и не будут доставлять посетителям неудобств, пишет CNN.
Представительница Национального фонда объектов исторического интереса Хиллари Джарвис считает, что этот новаторский метод в будущем сильно поможет спасти историческое наследие от вредителей.
Отметим, что
Екатерина Гура