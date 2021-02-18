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16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Бахрейне чайки перестали летать из-за лишнего веса

Они пристрастились к человеческой еде и не хотят самостоятельно ловить рыбу

Глава технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубайси пожаловался на местных ленивых и толстых чаек, которые, по его словам, «портят репутацию респектабельных районов».

Чиновник отметил, что из-за неправильной утилизации пищевых отходов птицы пристрастились к местным блюдам из курицы и риса. Чайки больше не хотят ловить рыбу и даже летать, а по улицам городов они передвигаются «пешком».

Аль Кубайси сравнил толстых птиц с людьми, которые «только что вышли с работы и идут домой на обед». «Все, что осталось сделать — дать им кувшин сока и десерт», — добавил чиновник.

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Он отметил, что ответственным ведомствам необходимо срочно принять меры против неправильной утилизации продуктов, пишет Independent.

Екатерина Гура

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