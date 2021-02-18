В Бахрейне чайки перестали летать из-за лишнего веса

Глава технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубайси пожаловался на местных ленивых и толстых чаек, которые, по его словам, «портят репутацию респектабельных районов».
Чиновник отметил, что из-за неправильной утилизации пищевых отходов птицы пристрастились к местным блюдам из курицы и риса. Чайки больше не хотят ловить рыбу и даже летать, а по улицам городов они передвигаются «пешком».
Аль Кубайси сравнил толстых птиц с людьми, которые «только что вышли с работы и идут домой на обед». «Все, что осталось сделать — дать им кувшин сока и десерт», — добавил чиновник.
Он отметил, что ответственным ведомствам необходимо срочно принять меры против неправильной утилизации продуктов, пишет Independent.