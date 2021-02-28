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День в истории: 28 февраляОткрытие первого Кадетского корпуса в России, изобретение нейлона, отречение от престола папы римского Бенедикта XVI и другие события
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00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 февраля

Открытие первого Кадетского корпуса в России, изобретение нейлона, отречение от престола папы римского Бенедикта XVI и другие события этого дня в истории.

В Петербурге открылся первый Кадетский корпус

Первые военно-учебные заведения с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере появились в Пруссии в 1650-х годах. В России же Кадетские корпуса ввела императрица Анна Иоанновна, которая 28 февраля 1732 года утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства «Корпуса кадет».

Приоритет при поступлении отдавался детям дворян, офицеров и чиновников. Кадеты проходили строевое обучение, занимались науками и носили специальную военную форму. После Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены, но в советское время вновь появились в виде суворовских и нахимовских училищ.

Основана Республиканская партия США

28 февраля 1854 года в американском городе Рипон, штат Висконсин, была основана Республиканская партия — одна из двух основных политических партий США. В партию входили промышленники Севера, которые выступали против рабства и элитарной системы, поддерживаемой демократической партией.

Республиканцы выступают за снижение налогов, ограничение нелегальной миграции, свободную торговлю и ношение огнестрельного оружия, укрепление роли религии в общественной жизни, нравственность и семейные ценности, неприятие гомосексуальных отношений и абортов.

Изобретение нейлона

Американский химик Уоллес Хьюм Карозерс, работавший в лаборатории компании «Дюпон де Немур» в Уилмингтоне, в 1934 году синтезировал полиамидную смолу, на основе которой год спустя создал новое синтетическое волокно.

28 февраля 1935 года Карозерс с коллегами представил это первое в мире синтетическое волокно, получившее название «нейлон». Работы над его усовершенствованием продолжались три года, и 27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» официально запатентовали этот новый материал.

Первые в мире чулки из нейлона поступили в продажу в 1939 году и стали настоящей сенсацией.

Закрытие XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере

28 февраля 2010 года в канадском Ванкувере на стадионе BC Place прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр и передача Олимпийского флага от Ванкувера столице следующих Зимних Олимпийских игр — Сочи.

На XXI Зимних Олимпийских играх в Ванкувере были представлены 82 страны. Впервые в соревнованиях принимали участие спортсмены из Колумбии, Пакистана, Перу, Ганы, Сербии, Черногории и Каймановых островов. В общекомандном зачете больше всего наград досталось США, а больше всего золота забрали канадцы.

Источник: AP 2020

Отречение от престола папы римского Бенедикта XVI

Беспрецедентный случай в истории современной католической церкви произошел 28 февраля 2013 года — папа римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) официально отрекся от престола. Причиной такого решения стали возраст и проблемы со здоровьем.

Решение Бенедикта XVI стало полной неожиданностью для общественности, так как в современной истории католической церкви все папы находились у власти до самой своей смерти. После добровольного отречения Бенедикт XVI первым в истории получил титул «Папа римский на покое».

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