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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В российском зоопарке появился «поющий» тигр (видео)

Он поет для мамы.

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» поделился видео, в котором тигр исполняет «арию». В этот момент грозный хищник становится похож на милого котенка.

Зверь на видео — и в самом деле еще котенок. Он родился в начале июня 2020 года в большом помете из четырех тигрят от родителей Шерхана и Багиры.

По словам сотрудников зоопарка, тигр с рождения таким образом привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми.

«Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто», — написали сотрудники «Лесной сказки» на странице зоопарка в соцсети.

Анна Лысенко

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