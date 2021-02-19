14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В российском зоопарке появился «поющий» тигр (видео)
Он поет для мамы.
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Он поет для мамы.
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» поделился видео, в котором тигр исполняет «арию». В этот момент грозный хищник становится похож на милого котенка.
Зверь на видео — и в самом деле еще котенок. Он родился в начале июня 2020 года в большом помете из четырех тигрят от родителей Шерхана и Багиры.
По словам сотрудников зоопарка, тигр с рождения таким образом привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми.
«Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто», — написали сотрудники «Лесной сказки» на странице зоопарка в соцсети.
Анна Лысенко