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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Валлаби заскочил в австралийскую неотложку (видео)

Он не первый зверь, который «обращается» сюда за помощью.

Камера видеонаблюдения в отделении неотложной помощи одной из австралийских больниц запечатлела неожиданного гостя.

Дикий валлаби решительно пересек площадку перед зданием и запрыгнул в помещение через автоматические двери, сообщает UPI. Зверек с любопытством побродил в зале ожидания несколько минут, а затем, как ни в чем не бывало, вышел через те же двери.

Забавный инцидент был снят в больнице города Гамильтон в штате Виктория. «Замечательно было завести такое близкое знакомство с очень застенчивым существом», — сказал один из руководителей больницы Рохан Фицджеральд.

Валлаби — это сумчатые млекопитающие, близкие родственники кенгуру, но меньше их размером. Они обитают в основном в зарослях кустарников и в лесах и очень пугливы.

В 2015 году эта же больница попала в заголовки новостей благодаря коале, которая разгуливала по коридорам заведения.

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