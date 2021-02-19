16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Валлаби заскочил в австралийскую неотложку (видео)
Он не первый зверь, который «обращается» сюда за помощью.
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Камера видеонаблюдения в отделении неотложной помощи одной из австралийских больниц запечатлела неожиданного гостя.
Дикий валлаби решительно пересек площадку перед зданием и запрыгнул в помещение через автоматические двери, сообщает UPI. Зверек с любопытством побродил в зале ожидания несколько минут, а затем, как ни в чем не бывало, вышел через те же двери.
Забавный инцидент был снят в больнице города Гамильтон в штате Виктория. «Замечательно было завести такое близкое знакомство с очень застенчивым существом», — сказал один из руководителей больницы Рохан Фицджеральд.
Валлаби — это сумчатые млекопитающие, близкие родственники кенгуру, но меньше их размером. Они обитают в основном в зарослях кустарников и в лесах и очень пугливы.
В 2015 году эта же больница попала в заголовки новостей благодаря коале, которая разгуливала по коридорам заведения.
Анна Лысенко