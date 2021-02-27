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День в истории: 27 февраляМеждународный день белого медведя, открытие нейтрона, убийство Бориса Немцова и другие события этого дня в истории
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00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 февраля

Международный день белого медведя, открытие нейтрона, убийство Бориса Немцова и другие события этого дня в истории.

Источник: Hans-Jurgen Mager/CC0

Международный день белого медведя

27 февраля по инициативе организации Polar Bears International в мире отмечают Международный день белого медведя. Зоопарки и центры защиты диких животных в этот день рассказывают об опасности, которая угрожает белым медведям из-за глобального потепления. Людей призывают сокращать выбросы парниковых газов, чтобы приостановить таяние Арктики. По прогнозам ученых, при нынешних темпах изменения климата белые медведи исчезнут к 2100 году.

Основан старейший в мире банк

27 февраля 1472 года властями Сиенской республики был основан Monte dei Paschi di Siena — старейший банк в мире, существующий до сих пор. Банк предоставлял займы по низким процентным ставкам наименее обеспеченным гражданам.

В начале XX века Monte dei Paschi di Siena стал вторым по величине сберегательным банком в Италии, а в наше время это один из известнейших в мире финансовых холдингов — «Группа MPS», который ведет свою деятельность не только в Италии, но и во всех ведущих финансовых центрах мира.

Избрание на царство Бориса Годунова

27 февраля 1598 года по решению Земского собора был избран на царство Борис Годунов. Он пришел к власти после того, как мужская линия Московской ветви династии Рюриковичей пресеклась, а Ирина, жена Федора I Ивановича и сестра Годунова, приняла монашество в Новодевичьем монастыре. Годунов уже давно фактически правил страной от имени царя Федора.

Чувствуя шаткость своего положения, Годунов начал репрессии против бояр. Его положение подорвал разразившийся Великий голод (1601—1603) и восстание Хлопка, а вскоре на трон стал посягать Лжедмитрий I.

Открытие нейтрона

27 февраля 1932 года английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон — тяжелую элементарную частицу, не имеющую электрического заряда. Нейтроны и протоны являются двумя главными компонентами атомных ядер.

Источник: РИА "Новости"

Убит Борис Немцов

27 февраля 2015 года в Москве был убит российский политический и государственный деятель Борис Немцов.

Немцов был первым губернатором Нижегородской области, народным депутатом России, основателем фракции «Союз правых сил», одним из создателей и лидеров движения «Солидарность», ученым-физиком, инициатором и участником ряда общественных и государственных кампаний.

Немцова застрелили на Большом москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля. В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро человек.

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