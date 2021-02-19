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20:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В испанском баре рабочие нашли турецкие бани XII века

Историческую находку подтвердили археологи.

Необычное историческое открытие сделали рабочие во время ремонта бара в испанском городе Севилья. Провести капитальный ремонт хозяева заведения решили еще летом 2020 года во время локдауна. Сняв штукатурку со стен и потолка, рабочие обнаружили остатки турецких бань XII века.

Владельцы бара немедленно остановили ремонт и сообщили о находке археологам, которые и принялись за работу. В течение нескольких месяцев специалисты сантиметр за сантиметром очищали древние стены. На белом известковом фоне они нашли выгравированные геометрические узоры, а в потолке — проделанные отверстия в форме восьмиконечных звезд.

Археологи отмечают уникальность находки и ее прекрасное состояние.

По словам эксперта Альваро Хименеса, в найденных банях сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех обнаруженных ранее банях на Пиренейском полуострове.

Эти бани представляют собой изысканный образец архитектуры XII века, когда династия Альмохадов правила в этих местах, пишет испанская газета El Pais.

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Сейчас, когда археологи закончили основные работы и «законсервировали» древние фрески, в баре снова продолжились ремонтные работы, которые, впрочем, пришлось пересмотреть в связи с новыми обстоятельствами и «дизайном».

Один из владельцев бара по имени Антонио Кастро рассказал журналистам, что они намерены сохранить древнюю постройку. Он очень гордится, что бани нашлись именно в этом заведении, которое, кстати, работает в городе с 1923 года.

По словам Кастро, об этом месте ходили давние легенды, но даже историки не могли подтвердить, что бар был оборудован внутри древних турецких бань.

«Раньше это был довольно известный бар, но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в заведении, которое также является турецкой баней XII века», — заявил Кастро.

Ориентировочно бар снова откроет свои двери для посетителей в марте, после снятия карантинных ограничений в регионе.

Екатерина Гура

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