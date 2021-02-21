Amazing!https://t.co/9ZgQVPcxck— Rolf Lindgren (@Rolfus_Adolphus) February 20, 2021
15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Доска для серфинга проплыла 650 км, но вернулась к владельцу
Помогли отзывчивые люди.
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Серфингист Ли Броган из Северного Йорка в Великобритании воссоединился с доской для серфинга, которую потерял еще в ноябре.
Как оказалось, за это время доска проплыла почти 650 км и оказалась на Шетландских островах на
22-летняя Стефани Риис и 23-летний Джейк Андерсон забрали доску домой, сфотографировали и опубликовали объявление о находке в соцсетях. Понадобилось немногим более суток, чтобы найти владельца. Затем друзья Риис и Андерсона, которым было по пути, отвезли доску в Йоркшир.
Доска принадлежала Брогану больше 10 лет. Он был удивлен ее отличным состоянием после такого долгого путешествия, но еще больше — отзывчивостью незнакомых людей, которые помогли ему вернуть «старого друга».
Анна Лысенко