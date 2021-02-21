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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Доска для серфинга проплыла 650 км, но вернулась к владельцу

Помогли отзывчивые люди.

Серфингист Ли Броган из Северного Йорка в Великобритании воссоединился с доской для серфинга, которую потерял еще в ноябре.

Как оказалось, за это время доска проплыла почти 650 км и оказалась на Шетландских островах на северо-востоке Шотландии. Там ее обнаружила на пляже влюбленная пара, сообщает Fox News.

22-летняя Стефани Риис и 23-летний Джейк Андерсон забрали доску домой, сфотографировали и опубликовали объявление о находке в соцсетях. Понадобилось немногим более суток, чтобы найти владельца. Затем друзья Риис и Андерсона, которым было по пути, отвезли доску в Йоркшир.

Доска принадлежала Брогану больше 10 лет. Он был удивлен ее отличным состоянием после такого долгого путешествия, но еще больше — отзывчивостью незнакомых людей, которые помогли ему вернуть «старого друга».

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