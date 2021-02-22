12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянец превратил еду в удивительные скульптуры (фото)
Он работает с фруктами, сырами и даже трюфелями.
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Он работает с фруктами, сырами и даже трюфелями.
Художнику и скульптору Валериано Фатике не нужны глина и мрамор, чтобы создавать шедевры. 32-летний итальянец вырезает скульптуры из сыра, арбузов, авокадо, трюфелей и даже кофейных зерен.
«Я начал интересоваться искусством практически с пеленок, так как мой отец — художник. А поскольку моя семья владеет рестораном, я начал работать с продуктами», — рассказал скульптор изданию Bored Panda.
Сегодня Фатика — один из лучших «кулинарных» художников в Европе.
Анна Лысенко