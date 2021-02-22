Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 февраляДень рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянец превратил еду в удивительные скульптуры (фото)

Он работает с фруктами, сырами и даже трюфелями.

Художнику и скульптору Валериано Фатике не нужны глина и мрамор, чтобы создавать шедевры. 32-летний итальянец вырезает скульптуры из сыра, арбузов, авокадо, трюфелей и даже кофейных зерен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я начал интересоваться искусством практически с пеленок, так как мой отец — художник. А поскольку моя семья владеет рестораном, я начал работать с продуктами», — рассказал скульптор изданию Bored Panda.

Сегодня Фатика — один из лучших «кулинарных» художников в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Китай обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона
В России за сутки зафиксировали 12 604 случаев коронавируса
Власти Израиля заявили о крупнейшей экологической катастрофе
Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности»
Удары беспилотника «Орион» по боевикам в Сирии показали на видео
У ФРГ запросили срочное разрешение на строительство «СП-2»
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Власти уже не скрывают. Узнали сегодня утром
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Горячие темы на Авто
Вера... 349
Мучает вопрос один --(перед сном ) 344
весёлые новости :) 269
Как вам видео с Марса? 241
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Почему вдова Мягкова не пришла проститься с мужем
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Леди
Как бывший геолог стала организовывать праздники Рассказываем личную историю Инессы Холодениной — бизнес-коуча, ментора и владелицы ивент-агентства.
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь