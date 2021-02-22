15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США 141-летний дом перевезли на новое место (видео)
Городские власти потратили 400 тысяч долларов, чтобы сохранить историческое наследие.
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В американском городе
Двухэтажный дом с семью спальнями переместили на целых шесть кварталов с помощью большой платформы и грузовика. За операцией следили сотни жителей города. Она заняла примерно 6 часов, а местные власти потратили около 400 тысяч долларов, чтобы сохранить историческую ценность, сообщает 7News.
Дом, известный как Englander House, по пути едва не врезался в фонарный столб и повредил ветки нескольких деревьев, но в остальном перемещение увенчалось успехом.
На месте, где стоял дом, планируют построить многоэтажку, в которой сможет разместиться до 60 семей.
Анна Лысенко