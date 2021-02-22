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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Барселоне дикая свинья с поросятами «похитила» контейнер с мусором (видео)

Семья из леса проявила большую изобретательность.

Пользователи соцсетей делятся забавным роликом, снятым посреди города Барселона в Испании поздно вечером 20 февраля.

Местный житель, известный в соцсетях под ником @R0cser, вышел на балкон и заметил, что контейнер с мусором на другой стороне улицы двигается. Как оказалось, его перемещала дикая свинья, за которой бежал целый выводок поросят.

«Кабаны восстают против системы, захватывают улицы и возводят баррикады», — пошутил очевидец.

Потрудившись на славу, дикие свиньи сумели перевернуть контейнер и с радостным визгом набросились на отходы.

«Сколько изобретательности!» — комментируют подписчики.

Другие пользователи отметили, что зимой диким животным в окрестностях Барселоны не хватает еды, поэтому они все чаще забредают на улицы города.

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