В Барселоне дикая свинья с поросятами «похитила» контейнер с мусором (видео)

Пользователи соцсетей делятся забавным роликом, снятым посреди города Барселона в Испании поздно вечером 20 февраля.
Местный житель, известный в соцсетях под ником @R0cser, вышел на балкон и заметил, что контейнер с мусором на другой стороне улицы двигается. Как оказалось, его перемещала дикая свинья, за которой бежал целый выводок поросят.
«Кабаны восстают против системы, захватывают улицы и возводят баррикады», — пошутил очевидец.
Потрудившись на славу, дикие свиньи сумели перевернуть контейнер и с радостным визгом набросились на отходы.
«Сколько изобретательности!» — комментируют подписчики.
Другие пользователи отметили, что зимой диким животным в окрестностях Барселоны не хватает еды, поэтому они все чаще забредают на улицы города.